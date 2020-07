La mirada económica de Gay de Liébana: “El problema es nuestro”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Estos días, Sergio, hemos repasado las fatídicas previsiones económicas que se ciernen sobre España. Hagamos un breve repaso sobre las perspectivas europeas. En la Unión Europea la economía caerá el -8,3% en 2020 y remontará en 2021 al 5,8%. Por su parte, la Zona Euro se hunde este año el -8,7% y tomará aire en 2021 subiendo al 6,1%. Algunos países sufren un impacto menor en sus respectivas economías por la crisis de la pandemia. Es el caso de Alemania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Finlandia, Polonia, Dinamarca, Rumanía, Suecia… Países que en algún caso su caída del PIB apenas es del -4% o -5%. ¿Por qué unos países europeos aguantan mejor el chaparrón económico del coronavirus que otros, como España, Sergio? Por sus respectivas estructuras económicas, con más peso industrial y menos influencia de los servicios, porque las medidas sanitarias adoptadas han sido más eficaces, porque las autoridades han sabido gestionar y porque se han tomado decisiones en el aspecto económico de apoyo, con colchones de seguridad, a su tejido empresarial y ayudando a sostener el empleo. Otro factor determinante para mitigar las embestidas económicas de la pandemia es disponer de palancas fiscales para salvaguardar la economía nacional, es decir, una deuda pública moderada que permita endeudarse en una coyuntura tan castigadora y saldar las cuentas con superávit y no con déficit público. España, que no ha hecho los deberes cuando tocaba y no ha protegido como debiera a sus empresas y al empleo, se pega una torta monumental. Y ese afán desmesurado del control público de la actividad económica actúa cual vampiro que chupa sangre. Ni alemanes, daneses, luxemburgueses, suecos, finlandeses, polacos, rumanos, malteses…, sufren tal estropicio económico. Fallamos nosotros, Sergio. El problema es nuestro, solo nuestro…

