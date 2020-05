La mirada económica de Gay de Liébana: “Economía geométrica”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

O lo que vendría a ser lo mismo, Don Carlos: Geometría Económica. Y todo por la V, que es la vigesimotercera letra y la decimoctava consonante del alfabeto español, y con la V asimétrica susceptible, cuando se legitime, de convertirse en la vicesimotercera letra bis y la decimoctava consonante bis de nuestro alfabeto. Y digo bis, con b de Barcelona, que no vis, que sería de vis a vis, estar uno enfrente de otro, cara a cara, bueno y algo más… Y de V asimétrica y recuperación económica va el asunto, Don Carlos. Si la tal recuperación de nuestra economía fuere en V implicaría que todo lo que cae, como nuestra economía en descenso libre y a plomo, remonta con energía: aterrizaje abortado - rejected landing, que ordena el comandante ante la imposibilidad de poder aterrizar en buenas condiciones - manteniendo los motores del avión con toda su potencia para, en el momento de tocar tierra, rebotar, y hacer el go around, subiendo con velocidad a tope hacia el cielo.

La economía española se recuperaría de la Covid-19 en forma de V y en poco tiempo superaríamos el bache… Si la recuperación de España es en forma de V asimétrica, eso significa que descendemos precipitada y bruscamente, cayendo en picado. Como los motores apenas tienen potencia a causa de la destrucción de nuestro tejido empresarial, con tantas empresas desaparecidas en combate y otras heridas de gravedad, junto a legiones de trabajadores desalojados de sus puestos de trabajo por la crisis económica del coronavirus, la subida hacia el cielo de nuestra economía, la remontada hacia arriba, es muy costosa y con tan poca fuerza que igual nos arrastramos por la pista y veremos cómo queda el avión… Así que de la V asimétrica a la L, pura y dura, que es la duodécima letra y novena consonante del alfabeto latino básico, hay poca diferencia, Don Carlos…