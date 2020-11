Gay de Liébana zanja el debate fiscal: Madrid vs. Cataluña

El profesor José María Gay de Liébana analiza en'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Black Friday, campana de salida para semanas consumistas en versión online y menos furor… Empero, el tema, Don Carlos, es, resumiendo, si Madrid está emparentada con Islas Caimán, al haberla tildado de paraíso fiscal. El reverso: si Cataluña es un infierno fiscal. El debate es si en Madrid se pagan poco impuestos. Primer apunte referente al PIB: en 2019, en Madrid sumó 239.878 millones de euros y en Cataluña 236.739 millones, con un PIB per cápita de 35.876€ en Madrid y de 31.110€ en Cataluña. La deuda total de Madrid es de 33.469 millones (14% s/PIB) y la de Cataluña 79.054 millones (33,4% s/PIB). La deuda per cápita de un madrileño es de 5.006€; la de un catalán de 10.389€. En 2019, la Comunidad de Madrid ingresó por impuestos sobre la renta, el patrimonio y el capital 12.077 millones de euros; Cataluña, 11.752 millones. Ergo, lo de paraíso fiscal no cuadra.

Segundo punto: dumping fiscal. Cada autonomía tiene licencia en los tributos cedidos para modular sus cuotas. Unas se ajustan a mínimos, otras fuerzan máximos; pero, siempre, según el ordenamiento vigente y la financiación de las Comunidades Autónomas. Los ingresos de Madrid en 2019 ascendieron a 27.050 millones de euros y su gasto público a 27.685 millones, incluyendo remuneraciones salariales por 9.232 millones. Cataluña ingresó 32.782 millones y gastó 34.111 millones, con costes salariales por 12.935 millones. Cataluña es la comunidad que más tributos propios tiene: 18, mientras Madrid solo tiene tres. El impulso económico de una región cristaliza en mejor recaudación tributaria y en confortabilidad para hacer negocios y trabajar. Crear y subir impuestos en plena pandemia, con el morbo de Sucesiones cuando más personas fallecen, y flagelar a empresas y ciudadanos con agobiante presión fiscal, provoca una legítima emigración tributaria, Don Carlos

