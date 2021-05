Gay de Liébana: “Nos adentramos en un infierno fiscal donde somos nosotros los protagonistas”

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Anda el respetable con la fatiga pandémica a cuestas y solo nos falta, de remate, que desde el Gobierno nos inoculen angustia vital. El cansancio psicológico de la población, de trabajadores, profesionales, autónomos, empresarios, vamos, de todos nosotros está en una situación extrema. En esta vida, Don Carlos, hay que saber un poco de psicología económica y también de psicología fiscal. Éste no es el momento oportuno para que desde el atril los ministros y ministras de turno nos endilguen sermones de más aumentos de impuestos, de reajustes en los tipos de IVA, de eliminación de exenciones, reducciones, deducciones y bonificaciones fiscales, con un garrotazo fiscal que suma varias decenas de miles de millones de euros. Según los discursos que nos sueltan parece que las desgarradoras cuentas públicas de España solo tienen una vía de arreglo: que el Estado aumente más y más y mucho más sus ingresos a través de colosales subidas de impuestos. Y esto no es así, Don Carlos. Lo que hay que podar, no recortar, lo que hay que bajar, y no simplemente retocar, es el voluminoso gasto público que se acerca a los 600.000 millones de euros, habiendo crecido en el último año en 63.000 millones y para más inri sin apenas gasto en políticas fiscales para contrarrestar la crisis derivada de las medidas restrictivas adoptadas por nuestros gobernantes.

En definitiva, Don Carlos, que nos adentramos en un infierno fiscal donde somos nosotros los protagonistas en lugar de Tom Hanks, que apunta a helenización de nuestra economía. Por eso sería mejor que llegaran ya los “hombres de negro” como hicieron en su día en Grecia y depuren las obscenidades del inmenso gasto público de nuestro país. De no ser así, aquí no habrá recuperación, Don Carlos

TE INTERESA

Gay de Liébana: “Europa, aparece como objetivo propicio para ser invadida económicamente por EE. UU. y China"

Gay de Liébana, tajante con el Plan de Recuperación: “Destruye la economía española”