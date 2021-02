Volver al pueblo en tiempos de pandemia: "Se vive muy bien y estás muy tranquilo"

El pasado mes de marzo muchas personas hicieron las maletas y se marcharon al pueblo a pasar el confinamiento. Se trata de urbanitas que han huido a pequeños municipios donde no hay tantos problemas para mantener la distancia de seguridad y en los que los casos de covid-19 pueden contarse, en algunos casos, con los dedos de una mano. Allí, el teletrabajo y la flexibilidad laboral han facilitado la vida en tiempos de pandemia.

De ello han dado cuenta este martes los oyentes de Carlos Herrera, que han relatado cómo están viviendo estos momentos lejos de la gran ciudad y de la incidencia acumulada que registran los principales núcleos urbanos. Así lo ha explicado Nieves, que se marchó a Altable, un pueblo de la provincia de Burgos al lado de La Rioja. "Era el pueblo de mi marido, teníamos una casa y nos íbamos en verano, pero ahora estamos allí" de forma "permanente", ha dicho.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Aunque la vida no es la misma, "en el pueblo se vive muy bien, estás muy tranquilo y puedes dar perfectamente paseos muy tranquila porque la distancia de seguridad se mantiene", ha explicado la oyente.

Aunque no todos los días pasa el panadero y la velocidad de Internet no es la de las grandes ciudades, Nieves está contenta en el pueblo. Pese a ello, ha denunciado que "durante estos años han ido quitando muchas cosas", como servicios que no se activan "de la noche a la mañana. Tenemos muchas comodidades en las ciudades y en los pueblos queremos lo mismo y no puede ser", ha manifestado.

Y es que, el rural también tiene inconvenientes. La conectividad es uno de ellos. Como ha explicado Nieves, no basta un ordenador e internet para teletrabajar, para comprar productos difíciles de encontrar o para entretenerse en casa ya que muchas veces la calidad de la conexión no lo permite.