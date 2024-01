Va a ver el fútbol con amigos y esto es lo que le pasa mientras está viendo el partido: "Lo odio"

Este martes, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre las redes sociales y las cosas que se hacen virales. Ahora, se ha hecho 'trend' un vídeo en el que la gente dice las cosas que no soporta.

¿Qué cosas no soportan nuestros oyentes?

David indica que no puede con la gente que dice ¿perdona? "Que no tengo que perdonar nada", denuncia. Pero, además, no te pierdas lo que le pasó a un 'fósforo' en un bar. Es algo que le supera. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio





Juan asegura que, en su caso, "no puedo cuando hay una conversación en el taxi o en el trabajo y no entro en la conversación para meter cizaña". Luego, odia oír masticar a la gente y que le digan 'que aproveche' mientras come.





"Yo tengo la boca llena hasta arriba y tengo que contestar rápido", dice visiblemente molesto.

Más 'fósforos'. Para Víctor es superior las etiquetas de la caja del supermercado dadas la vuelta. "Me gusta que esté todo en orden y mirando hacia mí. Soy un poco maniático".

Alfonso le ha contado a Alberto Herrera qué no soporta. "Cuando estás en una reunión y alguien alce la voz para llevar la razón. En un bar, por ejemplo, tomando unas cervezas. Cuando se habla de fútbol. Hay alguien que se cree que, por hablar más alto, tiene que ser lo que diga él. Lo odio".

"No soporto a nadie, así en general", decía una 'fósfora'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pilar no soporta a la gente que esté escuchando el móvil a todo volumen. "Es que me da igual su vida. O cuando hablas con alguien y está mirando el teléfono".

Otra 'fósfora', que se llama Rosa, explica que no soporta nadie. Así en general. Sin embargo, no aguanta "que me toquen el hombre mientras camino. Que se acerquen a mí al hablar es que me enerva. Y lo que no soporto son los brillos en el espejo, que no quede bien limoio".

Francisco es comercial y no puede con la gente que "saca el brazo mientras conduce. No sé por qué". Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Audio





Estrelli tiene un nombre muy particular. Su nombre original es Encarnación. "Era muy pequeña de niña, de baja, y mi padre me llamaba Estrelli por eso". Más allá de esta anécdota, ha dicho que no puede con algo: levantarse a las 9 de la mañana y que le llamen a la puerta para incordiar. "No es normal".

Por último, charlamos con Aurora. En su caso, cuenta que ya no soporta prácticamente nada, aunque "no puedo con los que escupen por la calle.

Descubre lo que le pasó a un 'fósforo' mientras hacían un sorteo en un hotel de Torremolinos

Nuestros 'fósforos' nos cuentan historias muy dispares. Es el caso de Manuel, un 'fósforo', que nos contó que vivió una elección muy particular durante un sorteo.

Fiesta de personal de un complejo turístico en Torremolinos. Él era el jefe de animación y le encargan todo. "Total, que al final me dijeron que hiciese un sorteo para elegir a la reina de las fiestas. Ganaba 500 pesetas y un ramo de flores". Le había pedido a Loli, una de las chicas que podía convertirse en reina, que fuese su pareja. Pero no había forma.





"Le preguntaron a la chica por el apellido. Empiezo a contar las papeletas y me iba a salir ella. Y me estaba diciendo que no quería salir conmigo. Así que escondí los papeles y al final salió la secretaria del servicio técnico", explica.

Audio





Y al final se casó con Loli el 14 de noviembre de 1971. Su madre les arregló el apartamento en el que vivía y, al hacerlo, las ventanas las tenía siempre fijas y semiabiertas con una cuerda. Tenía unos papeles que hacían de tope.