Hace un sorteo en un hotel de Torremolinos, pierde su novia, y estas son las consecuencias que sufre

Este viernes, hablamos sobre sorteos con nuestros 'fósforos'. Partiendo de la polémica que se ha producido en Úbeda (Jaén), preguntamos a nuestros oyentes: ¿Le ha tocado alguna vez algo? ¿Han organizado alguna vez un sorteo?

Manuel, un 'fósforo', dice que vivió una elección muy particular. Fiesta de personal de un complejo turístico en Torremolinos. Él era el jefe de animación y le encargan todo. "Total, que al final me dijeron que hiciese un sorteo para elegir a la reina de las fiestas. Ganaba 500 pesetas y un ramo de flores". Le había pedido a Loli, una de las chicas que podía convertirse en reina, que fuese su pareja. Pero no había forma. Escucha lo que le ocurría y las consecuencias que todavía sufre Manuel.

"Le preguntaron a la chica por el apellido. Empiezo a contar las papeletas y me iba a salir ella. Y me estaba diciendo que no quería salir conmigo. Así que escondí los papeles y al final salió la secretaria del servicio técnico", explica.





Y al final se casó con Loli el 14 de noviembre de 1971. Su madre les arregló el apartamento en el que vivía y, al hacerlo, las ventanas las tenía siempre fijas y semiabiertas con una cuerda. Tenía unos papeles que hacían de tope.

Los papeles "eran las papeletas. Mi novia me preguntó por esos papeles. Me puso de vuelta y media".

Otro oyente, llamado Antonio, protagoniza una historia muy particular. Era el último año del sorteo de la mili. Te daban diez oportunidades. Antonio era de Córdoba y su hermana vivía en el Puerto de Santa María.

"Puse Cerro Muriano. Menos la penúltima que puse Morón y la última me la inventé, que era vela deportiva en Palma de Mallorca. Llegó el sorteo y me tocó Palma de Mallorca. Me empiezo a informar, mi hermana conocía a uno que navegaba con el príncipe", le cuenta el 'fósforo' a Alberto Herrera.

Se echó una novia y le dijo que como se fuese a Mallorca, se acababa. Al final, pidió la prestación social sustitutoria.

Antonio podría haber conocido al actual Rey, Felipe VI.

"Me tocó dos veces un concurso radiofónico", dice Nieves

Más testimonios. Nieves indica que "hay una emisora de radio en Oliva. Era COPE Oliva. Y era de Onda Naranja. Los viernes, realizaban un concurso radiofónico sobre música. Yo siempre participaba. Me tocó dos veces. La primera vez me tocó una cena y luego, en ese mismo concurso, me tocó una plancha para el pelo. Y se la regalé a mi hermana. Fantástico".

Estaban pendientes del teléfono porque era la primera vez que dejaban a su bebé de 3 meses. "Es lo poco por lo que nos sentó mal la cena".

Otra oyente también ha querido trasladar su historia. "Yo tengo ahora 62 años y cuando tenía 7 yo vivía en una aldea pequeña. Era el último día de las fiestas del pueblo y como éramos pobres, nuestros padres no nos compraban nada", comienza su relato.





Vio una tómbola y empezó a juntar un montón de números que había por el suelo. "Tenían unos números que iban en el sorteo y, si te tocaba, podías elegir lo que quisieras. Eran las tantas de la mañana y empecé a mirar. Tenía el número cercano y no apareció otra persona. Elegí la maja española, pero mi madre que estaba al lado quería la torre de ollas".

Al final, ganó ella. Se llevó la muñeca. Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Por último, charlamos con José. "Mi historia ocurrió hace cincuenta años. Tenía 20 años. Ayer vi el sorteo de Úbeda. Yo nací allí, pero soy granaíno de redacción. Fui componente de la tuna en la universidad y grabamos un LP. Para celebrarlo hicimos un festival en la facultad de Ciencias de Granada", afirma.

Hicieron un sorteo y llamaron a un voluntario para que sacase la papeleta y "el número que salió lo tenía la novia de otro componente de la tuna".