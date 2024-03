Un vecino de Logroño abre un bar, hace caso a su hija con un postre y así sufre las consecuencias años después

Este Jueves Santo, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre pastelitos y/o dulces que consumen en fechas señaladas y que les encanta. Como en Semana Santa.

Carlos, al comienzo de su intervención, ha saludado de manera especial a Goyo Jiménez porque, en diciembre de 2022, le entregó a un conocido un galardón como "la mejor tapa tradicional de España". No obstante, más allá de eso, este oyente dice que es muy goloso porque "un dulce alegra a todo el mundo la vida". Tiene un restaurante en Logroño y elabora un dulce que triunfó. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo aquí.

En concreto, este oyente asegura que hicieron una tarta de queso y pantera rosa. Es una idea de su hija, creía que no iba a funcionar y resulta que empezó a correrse la voz y resultó ser un triunfo. "No os podéis imaginar la cantidad de tartas que vendemos. Además, somos los campeones de España de tortilla de patatas de 2022".

Hablamos de pastelitos con Mari Carmen, que dice que le encantaban los phoskitos y los donuts de chocolate. Y, para que no lo viesen sus niños, se los comía por el camino. "Hoy voy a hacer 318 torrijas. Ya llevo como 100 hechas en toda la semana. Al final de Semana Santa, hago como unas 600. El pan lo congelaré". ¿Y torrija de miel y vino? "No. Torrija de leche con azúcar. Estoy empezando que den las 11 y no llueva para no empezar a hacerlas".





Borja es otro 'fósforo' que asegura que su postre favorito es el cuerno de chocolate. "Que no sabías cuando llegaba el chocolate líquido. A veces estaba abajo", reflexiona en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Justo asegura que el dulce que le encantaba ya ni se vende. Lleva años sin encontrarlos y eso le entristece mucho. Eran "las galletas mantecadas que estaban en todos los bares. Estaban buenísimas".

"Eso está riquísimo"

¿Y qué caprichito se da Gabi en cuanto a azúcar se refiere? Responde que muchas veces se toma "el pepito de crema. Se siguen fabricando. Yo lo vendía".

Más oyentes. Margarita le asegura a Alberto Herrera que no es demasiado golosa. No obstante, su pastel preferido es uno que hacen en Zaragoza que se llama "almojábana. Eso está que te mueres. Es del tamaño de un puño. Es una masa como la de los bocaditos de nata. Y luego va rellena con una crema, que no sé cuál es el secreto, pero eso está riquísimo". No te pierdas la sección completa de nuestros 'fósforos' en el siguiente audio.

María Herminia, antes que nada, ha querido saludarnos a todos. "Nos encantáis. Mi madre también es muy fan de Antonio Agredano y tiene 91 años". Y añade que su dulce es "los caprichos que se hacen en una pastelería de Elda. Esto es lo mejor que te puedes meter a la boca. Buenísimo. Es como una tartaleta rellena de crema pastelera y luego tiene el azúcar tostado que huele en la calle de esa pastelería".

Por último, descubrimos que el postre que no puede faltar en casa de Gregorio son los miguelitos de La Roda y las medias lunas.