Un vecino de Jerez va con sus amigos de acampada y lo que le pasa es “de película”: "Me lo creí"

Cosas sencillas y cosas totalmente extraordinarias. ¿Cuántas veces has visto algo en la televisión y has pensado "esto lo puedo hacer yo"? Precisamente eso es lo que han querido preguntar hoy en 'La hora de los fósforos', de 'Herrera en COPE'.

Rafael es un vecino de Jerez que ha llamado para compartir lo que hace unos años le ocurrió junto a sus amigos. Estaba muy contento, de acampada junto a su grupo de amigos, cuando se le vino a la cabeza Donald O´Connor, protagonista de la famosa película musical 'Cantando bajo la lluvia'. No te pierdas lo que sucedió a continuación, puedes escucharlo en el siguiente audio.

Aunque la verdad es que Rafael no es el único que se ha venido arriba más de la cuenta. Otro fósforo que ha querido compartir algún momento en el que no salió bien, es José María.

No fue buena idea

En su caso tenemos que remontarnos hasta hace unos años, cuando era joven. Estaba viendo junto a unos amigos suyos la televisión y vieron como una moto saltó por encima de dos coches. Ahí se les encendió la bombilla (o eso pensaban) y dijeron, "esto lo hacemos nosotros sin problema". Se pusieron manos a la obra, crearon una "rampa" de tierra y uno de sus amigos, Diego, decidió subirse a la moto. Cogió carrerilla y saltó. Se pegó tal golpe que Diego acabó lleno de sangre y golpes por todos lados.



Y aunque no era una moto, la anécdota de José también implica dos ruedas. Cuando estaba en el pueblo de un amigo, se pusieron a ver el Tour de Francia. Su ídolo, sin duda, era Miguel Induráin. Así que un día dijo, allá que voy. Cogió la bici de su amigo y se puso a subir el puerto más empinado del pueblo. Eso sí, no sin antes haber almorzado un huevo frito con panceta. Así que lo que vino después, no fue ni mucho menos como coronar el Tourmalet.

Empezó la visión borrosa, a ver puntos negros y a marearse. Así que, como pudo, se bajó de la bici, se tumbó en el suelo pensando que se moría. Cuando ya pudo, se subió a la bici y bajó cuesta abajo los escasos metros que había recorrido. Nunca más volvió a subirse a una bicicleta. No te pierdas la sección al completo en el vídeo que tienes a continuación.

Qué daño ha hecho el cine

El último caso que mencionamos de los fósforos que han querido participar hoy es el de Javier. A finales de los años 80, Javi y la que por aquel entonces era su novia, habían visto Dirty Dancing. Y claro, la novia le dijo "¿tú te atreves a recrear el paso?", y él, sin pensarlo, dijo que sí.

"Cuanto más se acercaba, más grande la veía", decía entre risas Javier. Finalmente, él se quitó de en medio, y su novia se dio un golpazo contra el suelo. La novia no le dejó, pero el cabreo que tuvo no fue especialmente pequeño.

