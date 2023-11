Un vecino de Cádiz se disfraza de Policía en Halloween y tiene que salir corriendo por el motivo más increíble

Este 31 de octubre se ha celebrado Halloween y hemos aprovechado la ocasión en 'Herrera en COPE' para preguntar a nuestros 'fósforos' lo siguiente: ¿De qué se disfrazó aquel año en el que el disfraz (valga la redundancia) le jugó una buena o una mala pasada? ¿Le confundían? ¿O le tomaron muy en serio? La historia de Sergio, uno de nuestros 'fósforos', no tiene desperdicio. Escucha en el siguiente audio lo que le ocurrió por la idea que tuvo de disfrazarse de policía local.

Audio





"Me cogí una camisa celeste. Cogí una cartulina con rotulador y puse 'policía del carnaval'. Tenía un casco blanco y salí con mis amigos", arranca su intervención. Sergio explica que, en Cádiz, la zona de la playa suele estar bastante oscura. "Me dio por coger y hacer la gracia de acercarme a un grupo que hacía botellón y decirles: buenas noches, ¿saben ustedes que aquí no se pueden hacer botellones? Ya podéis estar tirando las bebidas".

Y efectivamente, todos acataron la orden del que, aparentemente, era un policía de la ciudad. Al lado había otro grupo que empezaron a mirar y tiraron las bebidas. De repente, escucha a uno que dice: "oye, que me parece que ese no es policía local. Todavía estoy corriendo", cuenta en 'Herrera en COPE' provocando las risas de los colaboradores.

"Íbamos ideales", cuenta una 'fósfora' haciendo referencia al original disfraz que llevó con una amiga

Julia cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que una amiga y ella se disfrazaron de racimo de uva. Un hecho ya de por sí original. "Sobre el bañador, empezamos a ponernos imperdibles con un montón de globos hinchados. Y luego, con una camiseta también. Íbamos ideales. No cabíamos en el ascensor. Bajamos por las escaleras de la finca y nos encontramos con amigos de mi hermano. Nos pincharon los globos".





Acabaron corriendo y no llegaron a la primera planta con un globo. Más oyentes. David es otro 'fósforo' que él también decidió disfrazarse por Halloween con sus amigos de animadora. "Nos hicimos las faldas, los pompones, nos pintamos, pero llegó el momento de ponerse un sujetador. Estábamos en casa de uno de ellos y le robamos los sujetadores a la madre. Fue espectacular. Nos fuimos a una tienda y también nos probamos medidas", narra.

Lo que está claro es que la fiesta de Halloween, poco a poco, va adquiriendo cierta presencia en nuestro país. Tanto es así que cada vez es más frecuente ver en las calles a niños disfrazados que van de puerta en puerta pidiendo dulces o chucherías con la frase "truco o trato".

Pero no solamente eso, en muchas ciudades y pueblos de toda España, se organizan fiestas y eventos temáticos de Halloween en discotecas, bares, y parques de atracciones. Estas celebraciones suelen incluir música, concursos de disfraces y decoraciones espeluznantes. Por tanto, hablamos de una tradición que llegó a nuestro país y que poco a poco va adquiriendo cierta presencia.

Y, en 'Herrera en COPE', hemos querido aprovechar esta oportunidad para recoger testimonios tan divertidos como el que has podido escuchar en el audio adjuntado anteriormente.

