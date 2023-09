Una vecina de Barcelona revela con qué mítica canción consigue dormirse en segundos: "Ni una sola"

Hábitos para quedarse dormidos rápido. Nuestros fósforos cuentan qué les ha funcionado. Una de ellas ha sorprendido mucho entre el resto de testimonios. Se llama Carmen y ha contado al resto de oyentes que mítica canción le permite dormirse rápidamente. Descubre cuál es en el siguiente audio.

Audio









Mientras, Paquita tiene otro truco. "Me ordeno, me programo, para dormir de un tirón. Funciona pero te lo tienes que creer". Los colaboradores no han terminado de comprender esta premisa. "¿Y eso como se hace?", se pregunta Alberto Herrera.

Ana, por otra parte, cuenta que toda su vida se ha dedicado a ser empleada del hogar. "Después de levantarme a las seis de la mañana, me iba a hacer deporte. Me duchaba y me ponía mi vasito de Rioja. No me dio tiempo ni de llegar a la cama", asegura.





La técnica de Ignacio es distinta, él recurre a la meditación cuando tiene problemas de insomnio. "Es mi debilidad. Me cambió la vida. Y medito en ayunas y a las cuatro de la mañana". Añade que lo primero que tienes que hacer es entregarte y confiar y que "hay que verlo como un acto de entrega y búsqueda de la espiritualidad".

Más trucos de 'fósforos' para poder conciliar el sueño

Alfredo se queda durmiendo con los puños cerrados. Y enseguida cae. "Dicho y hecho. Probadlo y ya veréis. Y hasta se duerme más deprisa creo yo". Esto ha provocado las risas de los colaboradores. Insistía Alfredo en que es una costumbre que le inculcó su padre. Carlos es otro de nuestros oyentes, y es de Ecuador. Ha asegurado que recurría a las pastillas pero ahora indica que le mandaron una planta llamaba malva. "Funciona pero también puede fallar. Y el otro truco es tener una botella al lado", bromea.

Más trucos. Esther ha contado en 'Herrera en COPE' que con los ruidos se pone nerviosa. "Oír a la gente comiendo y lo de las uñas... me pongo nerviosa. Yo me pongo vídeos de alguien que está masajeando a alguien en la cabeza. Y es buenísimo. Es como si te lo estuvieran dando a ti".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Mientras, Natalia asegura que lo mejor para dormir es que no esté el marido al lado. "Él duerme en el cuarto de los niños. Lleva desde hace muchos años ahí. No pegaba ojo. Cada movimiento me despertaba. Puse dos colchones juntos, y ni con esas. Hasta que le dije: vete. Pero también duermo con tapones". Además, cuando se desvela, pone un canal de Youtube de una señora que "va a contando biografías de personalidades y en el minuto dos yo ya he caído".

Por último, asegura María que ella se queda dormida con Trini. "Pesa 800 gramos y es mi perra. Es irme a la cama y es como mejor duermo. Me toca con sus patitas. Y siempre viene conmigo". Vuelve a escuchar aquí la sección completa de los 'fósforos' de este lunes 25 de septiembre.

Audio





"Quien no duerme las horas necesarias tiene una menor esperanza de vida"

Carlos Egea es un doctor experto en sueño y se ha pasado por 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera, donde Alberto Herrera le entrevistó para tratar sobre la importancia de dormir bien.

Alberto Herrera comenzó su entrevista a Carlos Egea con una pregunta típica a la par que acertada: “¿Cuántas horas ha dormido usted anoche?”, a lo que el Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño le ha contestado diciendo que “he dormido hoy mis 7 horas.Para mí dormir es una facultad que me hace que durante el día tenga todos mis sentidos puestos”. Disfruta aquí