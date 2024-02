Va con su marido a un restaurante por San Valentín y por esta razón les interrumpe un camarero: "Un chasco"

San Valentín, día de los enamorados. Queremos celebrar esta fecha con nuestros 'fósforos'. ¿Cómo lo celebran nuestros oyentes? El testimonio de Rosa no tiene desperdicio. Escucha aquí lo que le pasó a esta 'fósfora' en un restaurante en San Valentín y por qué les interrumpió el camarero.

Audio

La palabra romántica del euskera para San Valentín cuya traducción al español llama la atención Hay muchas formas de decir lo que sientes por una persona, pero en el País Vasco tienen algunas muy especiales, como demuestra un usuario de TikTok José Manuel NietoVitoria 14 feb 2024 - 19:51





En concreto, le ha contado a Alberto Herrera que es romántica y que está esperando a que su marido salga a por un ramo de flores. "Casualmente, un año que quedamos con otra pareja para cenar en un restaurante fue un chasco tremendo. Entraron dos camareros con dos ramos enormes. Nos los dan. Y ellos se miraron. Yo encantada porque soy una enamorada de las flores. Y, cuando estábamos en lo mejor, nos dicen los camareros que los ramos son para otras mesas", indica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.





Tuvieron los ramos, para ser más exactos, cinco minutos. Santiago, por otra parte, ha querido compartir su experiencia en 'la hora de los fósforos'. No tiene desperdicio.

"Yo soy una persona de Oliva, Valencia, me casé en el año 80. En el 2000, tenía siempre costumbre de comprarle a mi mujer una colonia. A parte de eso, también una rosa por cada año. Me fui a comprar la colonia y me la puse en el bolsillo". Y, cuando iba a comprar las flores, se dio un porrazo. Total, que al final una persona llamó a la ambulancia, la colonia se le rompió en el bolsillo. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando subió a la ambulancia olía muy fuerte.

"Le he preparado una reserva para una mariscada muy especial"

Pili ha asegurado que ella también es una romántica. "Tengo 48 años y mi marido es muy romántico como yo. Le he preparado una reserva para una mariscada en un sitio muy especial y también le he mandado a él estando en el cuartel un ramo de rosas. Se las mandaron azules".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Añade que, en cualquier época del año, su pareja es muy detallista. "Si me gusta un cantante, yo sin saberlo....vamos a uno de sus conciertos. Nos conocimos en el 2000, estando en el Ejército, y nos casamos en 2010".

Más oyentes. Paco explica que cree que es romántico. Tiene esa impresión porque esta mañana se ha levantado a las 6 de la mañana. Vive en Murcia. Tiene un campo y, allí, tiene unos rosales plantados. Ha cortado una rosa y se la he dejado encima del teléfono para que cogiera su rosa. No te pierdas aquí la sección completa.

Audio





Por último, Federico también ha intervenido en 'Herrera en COPE'. Asegura que le gustan mucho las flores, y dice que le regaló a su pareja tulipanes. Cuando eran novios. "Me quedé muerto. Le mandé otras flores, unas orquídeas, y me dijo que no le gustaban mucho las flores. Y así toda la vida".

¿Por qué el 14 de febrero, día de San Valentín, se celebra como el de los enamorados?

Nuestros compañeros de Ecclesia nos lo cuentan.

Lo cierto es que los orígenes de cómo se inició esta tradición ha ido cambiando, y una de las teorías que podemos encontrar es la de la celebración de una fiesta pagana de origen romano conocida como las fiestas de los Lupercales, dedicadas a Luperco. Este era un dios mitológico asociado con la fertilidad y la purificación, y además, marcaba el inicio de la primavera. La celebración incluía varios ritos y ceremonias como el sacrificio de cabras y, en algunas ocasiones, el sacrificio de perros.

La historia más famosa es aquella en la que San Valentín fue arrestado por el emperador romano Claudio II por negarse en el año 270 d.C. a la orden que este había emitido de prohibir casar a jóvenes soldados.