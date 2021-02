Vivir con trastorno límite de la personalidad: "Mi hija ha intentado quitarse la vida en diez ocasiones"

María, la hija de Manuel Coll, con 15 años “tenía un comportamiento no explicable, estaba todo el día llorando y a veces tenía ataques de ansiedad”. Aunque tuvo una infancia “normal, con algunos problemillas en el colegio, pero feliz”, al llegar a la adolescencia comenzó a sufrir depresiones que desencadenaron en un trastorno límite de la personalidad.

Se trata de un trastorno de la salud mental que impacta en la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. También incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento y un patrón de relaciones inestables.

María “ha intentado quitarse la vida en 10 ocasiones, bien con la ingesta de pastillas o realizándose cortes en los brazos y en los muslos”, ha explicado su padre este jueves en 'Herrera en COPE', que ha dicho que el trastorno que sufre su hija puede solucionarse con la “detección precoz si se hace el tratamiento farmacológico y terapeútico adecuado. Si no se hace y el bicho está desarrollado llegará un punto sin retorno”.

La hija de Manuel Coll no se levanta de la cama “con la misma idea que tú y que yo, sino con la idea de suicidarse, de no valer nada. Tienen un cansancio extremo”, ha explicado.

Estas personas “suelen tener una inteligencia por encima de lo común”, pero llega un momento en el que no son capaces de seguir hacia delante. “Mi hija lleva cinco años de estudios perdidos”, ha lamentado Manuel, que tiene que estar “muy pendiente de ella” a pesar de su trabajo. “Tengo con ella a una amiga de su misma edad. Una cuida de la otra y cuando tienen una reacción, me llaman y me voy a atenderlas”.

Manuel Coll está intentando crear una fundación, Camino y Esperanza, para atender a las personas que sufren trastorno límite de la personalidad y a sus familias. Por eso, ha pedido ayuda a todas aquellas empresas que quieran colaborar con él en el ambito de su responsabilidad social corporativa.