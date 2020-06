Los tesoros que tienen los ‘fósforos’ en sus casas

Seguro que cada uno tenemos en nuestras casas algún tesoro del que difícilmente nos podemos desprender y no porque tenga un alto valor económico sino más bien emocional.

De eso nos hablan los‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ este martes, de aquellos objetos que guardan como oro en paño.

Diego tiene un Goya, una copia de un autorretrato de Goya que consiguió su padre en una subasta. Cuenta este ‘fósforo’ que su padre trabajaba en publicidad y “como le debían dinero porque mi padre se dedicaba a la publicidad, hicieron un intercambio de publicidad y consiguió su cuadro de Goya”.

Pilar, tiene una réplica del ‘Mata Mua’ de Gauguin. A Pilar le encantaba este cuadro desde pequeña Hasta que al fin pudo hacerse con una réplica que “fue lo primero que colgué en mi casa y todo lo que tengo en mi salón: sofá, sillas, mesas… está en sintonía con los colores del cuadro”.

Manolo es un gran cofrade y en su casa tiene dos auténticas joyas. Una de ellas es un cuadro del Señor del Gran Poder pintado a carboncillo de la artista Nuria Hurtado, con su color morado. Y la otra es una réplica del martillo del Señor de la Salud de los Gitanos que nos dieron cuando se cumplieron los 25 años de la Fundación.

Lo que le pasó a David no se le olvida nunca. Cuando él trabajaba como seguridad en un edificio donde vivía una conocida familia de la aristocracia resulta que un día, cuando se mudaban, subió a la casa para ayudar con la mudanza y se fijó en tres cuadros que le llamaron la atención. Al preguntarle a la mujer si había que guardarlos de alguna manera especial ella le dijo que no. David se fijó más en esos cuadros y descubrió que uno era de Picasso, otro de Rembrandt y otro de un pintor también de prestigio que no recuerda el nombre. Todavía sigue sorprendido del poco aprecio que mostró la mujer por esas auténticas joyas de la pintura.

Y por último, Pilar nos cuenta que tiene un fósil muy importante para ella que encontraron en Viena junto a su marido. Es un fósil que puede tener unos cien millones de años, es como una hortensia grande, un grupo de bellotitas que están huecas, “es una maravilla ese fósil”, dice.