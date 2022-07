La surrealista situación que vivió un oyente de Carlos Herrera en el avión: “Tuvo que salir el piloto”

Ahora que estamos en verano, una de las épocas en las que más se viajan, y cuando nos encontramos con problemas en los aeropuertos por falta de personal y huelgas en distintas compañías aéreas, es el mejor momento para hablar de los viajes en avión.

De saber si los ‘fósforos’de ‘Herrera en COPE’ tienen miedo a volar o no, si han viajado mucho, cuáles han sido sus destinos y las anécdotas que recuerdan de sus viajes.

Miguel que es médico de Urgencias, recuerda que hace unos años volvía de un congreso en Barcelona en avión. “me quedé dormido y me desperté al escuchar cierto revuelo” cuenta Miguel que, a continuación relata la escena que se encontró “al mirar atrás, me encontré con un hombre descalzo que se estaba cortando las uñas de los pies y, claro, la señora que estaba al lado estaba muy enfadada y el marido empezó a discutir con el hombre hasta el punto de que tuvo que salir el piloto el piloto a poner paz”.

Es un tripulante de cabina, Miguel, el que nos cuenta que “nosotros tenemos mucha psicología” porque “en el momento en el que está embarcando el pasaje sabemos si una persona tiene miedo o está tranquila”. Y eso lo notan más cuando se sientan “sobre todo en las mujeres” dice. “Si se agarran al asiento, ya dices ‘madre mía, esta señora la lleva fatal”.

Alberto recuerda el viaje que hizo hace 20 años. “Volaba de París a Barcelona, había estado allí trabajando una semana y tenía una boda. Al llegar al aeropuerto, cogí la maleta de la cinta, me fui a casa, dejé la maleta en la habitación y me fui al lugar donde teníamos la boda”. Tras pasar el fin de semana, llega la hora de volver a casa y es cuando Alberto va a deshacer la maleta y “me doy cuenta que esa no es mi maleta. Así que llamo a la compañía y le cuento lo que pasa y me dicen: ‘es usted, pues aquí está el hombre con su maleta que no se ha movido del aeropuerto’”.

María Teresa nos cuenta la vez que la dejaron encerrada en el avión durante media hora porque las pistas de un aeropuerto de Canadá estaban congeladas. Desde ese momento asegura que por la angustia de ese momento “cogí más miedo a volar y procuro no ir en avión”.

Y Trinidad que recuerda el primer viaje que hizo en avión “el 2 de febrero de Amsterdam, con escala en París y a los 10 minutos de despegar, el avión empezó a dar virajes, nos pusimos las mascarillas…” Tras una hora así, llegaron al aeropuerto de París “y en la pista estaban los bomberos, policía.. Aterrizamos de panza y nos tuvieron que abrir las puertas con soplete”.