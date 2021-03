La sorpresa de un oyente a su mujer: escribe su historia de amor a partir de todos los sms que le ha enviado

Te cueste admitirlo o no, todos somos cursis cuando tenemos pareja, aunque unos mucho más que otros. Y es que, ya sabes cómo funciona el corazón, que no resiste ningún impulso cuando se dedica a viajar por los caminos del romance. Y si no, que se lo pregunten a José Manuel, que más que cursi, es un romántico en peligro de extinción.

El oyente ha contado que le mandaba a su mujer todos los días cuatro a cinco sms. Era la época en la que todavía no existía el WhatsApp y en ellos le hablaba de la luna, del cielo... y de su relación.

Un día, por el cumpleaños de su mujer, se le ocurrió imprimir todos los mensajes que le había enviado a lo largo de los años y con ellos le hizo un libro sobre su historia de amor. A día de hoy, en algunas ocasiones coge el libro y se lo lee.

Además, no hay día que se levante y que no la despierte con un “buenos días, princesita”. Yeso que ya suman años de relación.

Que viva el amor, querido José Manuel. ¡Sigue regándolo todos los días!