El recuerdo de un oyente de Carlos Herrera cuando hizo la mili, en Morón, en verano: “La pista de aterrizaje”

Calor, ola de calor, hidratarse, protegerse… son las palabras que más escuchamos últimamente y, por supuesto, cada año que damos la bienvenida al verano.

Lo explicaba muy bien Luis del Val este lunes en su fotografía en ‘Herrera en COPE’ cuando recordaba que “la obviedad no es noticia”, y lo que su amigo, fallecido, Fernando Sánchez Dragó, le contaba sobre lo que piensan en Japón sobre las personas que hablan del tiempo.

Tiene razón el profesor porque desde que hace unos días dimos la bienvenida al verano, en los medios de comunicación no se hace otra cosa de hablar del calor que hace y avisarnos que hará más todavía; y las conversaciones en cafeterías y ascensores, como no, también son sobre el calor.

Este martes, la AEMET mantiene en alerta naranja a cinco comunidades por esta ola de calor, la primera del verano, en la que se alcanzarán temperaturas entre los 37 y 42 grados. Ante este panorama, no es de extrañar que, como dice Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas' que “todavía haya gente que diga que prefiere el veranito”.

Una ola de calor que ya se ha cobrado su primera víctima, un agricultor sevillano fallecido por un golpe de calor. Y, aunque sea obvio y en ocasiones cansino, nunca está de más recordar todas las precauciones que hay que tomar ante estas elevadas altas temperaturas.

Beber agua, sobre todo las personas mayores y los niños; evitar salir a la calle y, por supuesto, no hacer ejercicio en las horas centrales del día; usar protección solar; mantener las ventanas de las casas cerradas y con las persianas cerradas.

Porque el sol es muy traicionero y sus consecuencias, como sabemos, pueden ser catastróficas. Y si no, que se lo pregunten a los 'fósforos' de 'Herrera en COPE', que han contado algunas de sus experiencias, no gratas, que han padecido por culpa del calor y del sol.





Javier, el ‘fósforo’ que no se pone moreno desde que se casó

Javier es conductor y la consecuencia de pasarse tantas horas en la carretera en verano es que “el brazo izquierdo lo tengo negro hasta octubre”, cuenta sonriente.

Pero lo que quiere poner en relieve este fósforo realmente es que, como confiesa, “llevo 26 años casado con María Ángeles y no me pongo moreno”, cuando antes sí que se ponía.

Algo que sorprendido a los colaboradores del programa, hasta que finalmente Javier ha aclarado la razón por la que en verano cuando está en la playa no se pone moreno: “mi mujer me echa un factor tan grande que no me pongo moreno”. Y, realmente es algo que molesta a este oyente.

La mili en Morón en pleno verano





Hace ya mucho tiempo que no se hace la mili, pero son muchos los oyentes que guardan recuerdos de cuando les tocó hacer el servicio militar.

De aquellos días tiene grabados en su memoria algún episodio que marcó su estancia del cuartel que le tocó, así como también algunas amistades que conservan de aquella época.

Como el caso de este oyente de Carlos Herrera, Javier, que recuerda exactamente la fecha en la que entró en el cuartel de Morón de la Frontera, Sevilla: “El 16 de julio”. De manera que este ‘fósforo’ hizo la mili en pleno verano, “los meses de julio, agosto y septiembre”.

Podemos deducir que Javier no pasó una buena mili por el calor, o sí. Descubre qué le ocurrió escuchando el siguiente audio.

Los calores de los ‘fósforos’

Son muchas más las historias que nos han contado los 'fósforos' y algunas para tomar buena nota y que no nos ocurra lo mismo y no nos llevemos alguna que otra sorpresa.

Los hay que se han quedado dormidos en la playa y se han despertado “como cangrejos”; otros, vuelven a tropezar en la misma piedra; y otros que han tenido que someterse a un tratamiento de cinco años.

Escucha sus relatos en el siguiente audio:

El día que Herrera recibió un paquete de un excomapñero de la mili

En el mes de marzo, Carlos Herrera confesaba a sus oyentes que había recibido un paquete que le había hecho “una ilusión tremenda”.

El comunicador había recibido un paquete de un excompañaero de la mili y estaba sorprendido y agradecido.