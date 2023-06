El aviso de un meteorólogo sobre lo que ocurrirá este verano: “Los primeros días de julio”

En este día deSan Juany tras una noche especial de hogueras y petardos en la que se ha quemado todo lo malo y los deseos no han necesitado de velas que soplar para que se cumplan, podemos decir que queda oficialmente inaugurado el verano.

Un verano al que dimos la bienvenida esta semana y que desde este sábado ya se está haciendo notar con las altas temperaturas que ya se están registrando en buena parte de España, sobre todo “en el cuadrante suroeste”, apunta Jorge Olcina, profesor de Climatología de la Universidad de Alicante, en 'Fin de Semana'.

Las comunidades más afectadas por el calor son “Andalucía, Extremadura, Castilla- La Mancha y Madrid” donde se alcanzarán grados “por encima de los 35” y, advierte Olcina “en muchos puntos se alcanzarán los 40º e incluso algo más en Extremadura y Valle del Guadalquivir”.

Verano es igual a calor y las temidas olas de calor que soportamos cada año y, aunque como recuerda el meteorólogo, “ya vivimos una en el mes de abril”, ahora nos encontramos en la “primera del verano de 2023, más duradera e intensa que la que vivimos hace unos meses”.





¿Será así la tónica de este verano?





Apunta Olcina que lo que más le preocupan son “las temperaturas diurnas” en las que registraremos temperaturas de “24,25, 26 grados”.

Ante este panorama, Cristina L. Schlichting formula al experto en Meteorología la pregunta que todos nos hacemos, "¿esta va a ser la tónica de todo el verano?".

Jorge Olcina nos avisa de algo que a todos nos sorprende y que puedes saber de qué se trata escuchando este audio:

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Consejos para combatir el calor





Aprovecha el meteorólogo para recordar a todos los oyentes las precauciones que debemos tener en cuenta ante las altas temperaturas a la que nos encontramos: “no exponernos al sol en las horas centrales, utilizar cremas solares e hidratarse”.

Olcina hace mucho hincapié en esta última recomendación, ya que, como recuerda, “el cuerpo humano a partir de los 40º en el aire, cada media hora necesita hidratarse” con especial atención a las personas mayores y los niños.









Un verano atípico por las elecciones del 23J

Si el calor no va a dar tregua este verano, no va a ser lo único que no nos deje dormir. Desde que Pedro Sánchez tomara la decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, muchos -desde aquel momento- han tenido problemas para conciliar el sueño.

Tras un año intenso de trabajo, y unas elecciones el pasado 28 de mayo, los españoles pensaban ya en sus días de vacaciones para desconectar un poco. Pues bien, esos planes se han ido al traste por esta convocatoria de elecciones porque algunos tienen que trabajar, tenemos que ir a votar... y todo ello en pleno verano.

Por eso, los oyentes de Carlos Herrera mostraban su descontento y cuentan los planes que han tenido que cancelar de sus vacaciones.