La receta "imposible" de una oyente de Carlos Herrera que Alberto Herrera está deseando probar: dulce y salado

Patatas fritas untadas en helado, galletas maría rellenas de atún y crema de queso, mejillones con petisuis y colacao, sopa de ajo y chocolate, bacon con chocolate, crema de berberechos y queso, jamón serrano con kiwi bocadillo. Todas estas combinaciones pueden resultar un tanto llamativas y extrañas para nuestro paladar. En esta ocasión, en 'Herrera en COPE' preguntamos a los fósforoscuál es su mezcla favorita de estas que parecen "imposibles" e "inconcebibles", pero que a la hora de llevártelas a la boca saben muy ricas.

Yolanda nos explica que su marido adora el huevo frito con chocolate, y es que le pone una onza cuando está recién hecho y esta se derrite encima del huevo. Por su parte, Amparo apuesta por un bocadillo de lentejas, en este caso con mayonesa. Algo de lo que disfruta mucho una amiga suya que "utiliza la mayonesa con todo". En el caso de Maite, nos habla de los buñuelos de bacalao y el toque especial que le da después de freírlos, y es que ella los reboza en azúcar.

Hablando de este tipo de combinaciones, los colaboradores de 'Herrera en COPE' recordaban que se ha puesto muy de moda mezclar el dulce con el salado. Alberto Herrera contaba entonces que existe una cadena que ofrece batidos a los que echa bacon triturado, vainilla con bacon, por ejemplo, o un establecimiento que vende tarta de queso y jalapeños.

En esta línea, Segundo, desde Melilla, cuenta la prueba que hizo de pequeño, que años más tarde se encontró en un conocido restaurante. "Cuando era pequeño, yo estaba un poco entradito en carnes. Cuando llegaba a casa un día descubrí una magdalena grande, la abrí por la mitad, le puse leche condensada y anchoas. Mis hijas decían que era una guarrada, hasta que un día en Málaga, la tapa del día era esa en el restaurante de un chef muy importante. Mis hijas no quisieron reconocer nunca que estaba bueno", ha relatado en COPE.





El bocadillo que prepara una oyente de 'Herrera en COPE'

Por su parte, Ana desde Barcelona ha compartido dos combinaciones que le gustan mucho y la receta para prepararlas. Por un lado, "de vez en cuando, ya que como bien dice Mari Jose, siempre estamos a dieta me hago un bocadillo de leche condensada, plátano y chocolate en pan tostadito".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, también le gusta el pan tostadito, con aceite, rodajas de naranja y chocolate, una combinación que ha llamado la atención a Alberto Herrera, que asegura que "le interesa", por lo que le ha preguntado "cómo monta ese bocadillo". Ana explica que "tiene que ser con pan de viena tostado, con un poco de aceite de oliva del bueno, rodajas de naranja que dejas en un plato unos 10 minutos para que no suele tanto jugo, porque si no el pan se humedece mucho y no está tan bueno, y onzas de chocolate".