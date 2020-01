El oyente tan fan de las películas malas que hasta las versiona en cortos

¿Cuál es la película más mala que has visto? ¿Eres fan del cine que no tiene sentido? ¿Cuál es el argumento más precario al que te has enfrentado? Este miércoles en 'Herrera en COPE' hemos hecho palomitas para hablar de cine, pero no de cine cualquiera, sino de películas realmente malas.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Alejandro, que ha dicho que le gusta tanto el cine malo que, de hecho, él lo produce.

"Tengo mi primer corto que hice cuando vi en su día la película francesa 'Bienvenidos al Norte', que me gustó tanto que hice la versión valenciana", ha explicado. "Y es mala, pero mala, mala, mala. Está en Youtube. Solo la vimos los que hicimos el corto", ha dicho con gracia.

El oyente ha explicado que es una "copia exacta" del filme galo. "Un señor que trabaja en Correos que quiere hacerse con el mejor puesto, se hace pasar por minusválido, pero lo pillan y lo mandan al peor sitio. Allí se inventa la parodia de la película".

El oyente ha dicho que hizo el corto con amigos y compañeros de trabajo, con una cámara de mano, un trípode y sin micrófonos ni luz". "Yo la produje, yo todo. Me costó cero", ha añadido.

Aunque el montaje "se salva un poquito", la interpretación es la que haría cualquier persona que "no tiene ni idea de interpretación". "Bastante hicimos con que saliera a la vida", ha explicado.

Según ha dicho Herrera, está "loco" por ver el corto.