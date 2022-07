El oyente de Carlos Herrera que se quedó dormido en la Primera Comunión de su hija

Javier nos cuenta que hace muchos años “me quedé dormido en una procesión”. Pero es que él iba en la procesión, no estaba viéndola. “Íbamos andando y cuando parábamos apoyaba la cabeza en el que iba delante, y cuando llegaba el momento de andar me avisas y ya está”.

Juan Antonio recuerda el día que fue a vacunarse del covid, “estaba en el Zendal de Madrid y la noche anterior no había dormido”. Así que cuando le pusieron la vacuna y tuvo que quedarse en la sala esperando un tiempo ante una posible reacción “me quedé dormido y de pronto escucho unas voces que eran de un médico y tres enfermeras que me preguntaba ‘¿estás bien?, ¿estás vivo?...’”. Se había quedado dormido, simplemente, para tranquilidad de los médicos y enfermeras.

Chema se quedó dormido en el baño de su casa al regresar de fiesta Fernando encima de un altavoz de una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria.

La de Carlos es una historia sorprendente: Nos cuenta que vive en un pueblo de la sierra de Madrid y un día bajó en coche a la ciudad para comer con unos amigos, y como había bebido decidió dejar el coche y regresar a casa en tren. “Nada más subirme me quedé dormido y paró en Cercedilla, final de destino. Me desperté sobre las cuatro de la mañana y me encontré en el tren vacío y cerrado y entré en pánico. Llamé a mi mujer, pero no me cogía el teléfono hasta que en una vía paralela vi a unos hombres que estaban limpiando otro tren y empecé a dar golpes al cristal y me indicaron que fuera hacia la locomotora que estaba abierta”, relata Carlos. “Y pensé en volver a casa andando, son 5 kilómetros y ya lo había hecho antes, pero no de noche. Así que me acordé que allí había un hotel y les conté la historia y me dijeron que en el pueblo había un taxista y que lo llamara, y eso es lo que hice”.

Javier confiesa que “me quedo dormido en todos los sitios” y nos da unos ejemplos “en el médico esperando a la niña y en la Primera Comunión de mi hija y, además, está grabado”.