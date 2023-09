Un oyente de Barcelona explica por qué su trabajo le obligó a estar 12 horas bajo el agua: "En Nochebuena"

Este viernes le preguntamos a nuestros fósforos el lugar en el que trabajan. ¿Son lugares peligrosos? Juan Carlos se dedica a "demostrar que los depósitos de combustibles no explotan. Cojo un depósito de gasolina, a mitad de llenar, y cojo una autógena con 1.200 grados. Es una tecnología que se utiliza en el Ejército desde 2012 y ante un disparo o un incendio, el depósito no explota". Añade y le explica a Alberto Herrera que "provocar una explosión no es tan sencillo".

Jesús ha llamado para ser parte de estas historias y ha contado a qué profesión se ha dedicado durante quince años y el motivo por el que tuvo que estar hasta 12 horas bajo el agua. Descúbrelo en el siguiente audio.

Francisco, otro de nuestros 'fósforos', es estibador portuario. "Estamos en alto riesgo. Dentro de la carga y descarga, existen muchos puestos. Nos cogen en una 'canastita' desde el suelo, nos suben en un barco con muchos contenedores y hay que destrincarlos". Así, tiene que tener un equilibrio. La última, indica, es lo que más le impacta. "Tienes una visibilidad de toda la ciudad prácticamente". Hablamos de unos 80 a 100 metros. Estás al aire con un arnés. De todos modos, todo lo que sea ejercer de estibador es peligroso porque "casi todo entra por los puertos".

Antonio Naranjo, colaborador de 'Herrera en COPE' estuvo a punto de morir trabajando. Fue portada de ABC. "Estábamos retransmitiendo en una corrida de toros. Me salí del burladero de dentro al callejón. El toro se dio media vuelta, saltó por encima mía. Yo le daba la espalda y la barriga del toro estaba por encima de mi cabeza", recuerda en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Mientras, Juan nos ha contado que tiene doble profesión de riesgo. "Soy conductor de trailer y portero de discoteca. En esta última, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Hay que tener mucho tacto". Y, sobre su primer trabajo, indica que llevan mucho estrés encima.

Esto permite a Agredano hablar de una anécdota. Él también fue portero de discoteca. "Me pidieron hacer bulto. Me pusieron allí. Se pagaba bien por entonces y yo no he pasado más miedo en mi vida. Nunca sabía los que se quedaban en la puerta. Les pedí que no me llamaran para eso nunca más. Les alabo. Son unos valientes".

"El 'topetazo' era increíble"

La profesión de Miguel fue distinta a la anteriormente mencionada, porque formó parte de los cuerpos ferroviarios especiales. "Fui enganchador de vagones de Renfe. Había que tirarse en marcha. El 'topetazo' era increíble". Luego ha trabajado en ingenería, en otra empresa, pero pasó unos años que era (ironiza) un torero. Vuelve a escuchar aquí la sección completa de los 'fósforos' en 'Herrera en COPE'.





