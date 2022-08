Un niño ahogándose en una piscina y es rescatado: este es el verdadero significado de este sueño

Quien no se acuerda alguna vez del sueño de una noche. O quien no ha tenido alguna vez una pesadilla de la que ha despertado y ya le ha sido imposible volver a conciliar el sueño. ¿Soñamos todas las noches?

Hay sueños y sueños. De los que se repiten, de los que agradan, los que te hacen pensar, los que olvidas… Y todos tienen su significado. Por eso, este miércoles, en ‘La hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’, con la ayuda del psicólogo filósofo, escritor e interpretador de sueños Rafa Millán, vamos a conocer qué significan nuestros sueños.

Aunque, antes de eso, Millán nos va dar algunas claves sobre los sueños y pesadillas.





¿Por qué soñamos?





Al igual que nos preguntamos qué significan los sueños, muchas veces también nos preguntamos por qué soñamos. Una cuestión de la que Rada dice “llevo más de 20 años intentando entender el mundo onírico y todavía no lo tengo claro”.

Nos explica Rafa que los sueños tienen “los mismos mecanismos del lenguaje pero dejados así mismo, sin el control de la conciencia, de tal manera que los sueños son algo así como formaciones naturales del inconsciente que tiene siempre, curiosamente, o casi siempre un mensaje significativo y relevante para nosotros”.

Añade Millán que “es como si estuviéramos hablando con nosotros mismos, lo cual nos lleva al postulado de la vida inconsciente, de que tenemos como una doble vida, una vida consciente y una vida inconsciente. Entonces en el sueño se ponen a dialogar la una con la otra”.

Recuerda Millán la respuesta que le dio un maestro zen cuando le hizo esta pregunta “es como un download del corazón en el cerebro” y, a continuación, nos explica lo que significa “el corazón como nuestra vida emocional profunda se pone en contacto con nuestra parte lógica, nuestra parte consciente, y esa intersección, esa falla, ese encuentro entre los dos mundos sería el relato del sueño”





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Por qué en los sueños aparecen personas desconocidas o lugares que no hemos visitado?





Este interpretador de sueños considera que “podemos soñarlo todo, todo aquello que podamos concebir, pensar o hablar puede aparecer en sueños. Son los mismos mecanismos del lenguaje los que aparecen en los sueños y también los mismos elementos que se pueden encontrar en cualquier construcción de un relato no consciente: en los mitos, o en la poesía o en cierta forma de arte, como el surrealismo”.

Aclara, además, que “cada uno sueña en su propia clave”.









Las pesadillas ¿son malas o buenas?





Si hablamos de sueños hay que hablar de pesadillas, pues estas aparecen de vez en cuando interrumpiendo nuestro descanso.

¿Pueden evitarse? La respuesta de Milllán es concisa y calara “no” y añade que “tampoco es deseable porque estaríamos intentando extinguir la realidad, que sería como el origen de casi todas las patologías o psicopatologías que vemos en las consultas”. Asegura Rafa que “hay que encarar al monstruo, hay que mirar de cara a nuestros miedos y a nuestras sombras para intentar integrarla”.

“Es inevitable, en esta vida, pues los elementos, las aristas duras de la realidad: el dolor, la muerte, el sufrimiento… y lógicamente se van a manifestar en sueños y se van a convertir en pesadillas cuando entramos en contacto como con bolsas de angustia y es necesario, es una forma de digerir, de metabolizar esos elementos difíciles de una manera casi automática que es el sueño”.

En este sentido, destaca Millán que “en realidad el sueño nos está haciendo un favor, en verdad las pesadillas serían desde el punto de vista de la dinámica psicológica buenos sueños no malos sueños, porque nos ayudan a digerir lo indigerible”.









Y, una vez, que conocemos algunos aspectos sobre los sueños, es el momento de saber cuál es el significado de los sueños de los oyentes del programa:

Me persigue, creo que un león, y estoy cayendo al vacío cuando me despierto

Dice el experto que el que este es “uno de los sueños más habituales, de los más clásicos que hay: el de ser perseguidos”.

“¿Qué es lo que nos persigue? Pues a cada uno nos persigue una cosa, normalmente a todos nos persigue el tiempo, la enfermedad, el dolor, la muerte, las responsabilidades adultas… En un sueño muy habitual que sería en ciertas etapas de la vida, por ejemplo, en etapas de paso. De paso de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la vida adulta y representaría en ese caso una especie de rito interno, psicológico, de un paso a un nuevo estado y para eso hay que asumir las responsabilidades de la adolescencia o de la vida adulta: ‘ser perseguido por la realidad’”.

Viajo con un grupo de gente pero me quedo sola en el aeropuerto y al final no viajo, no llego porque no he hecho la maleta

“Se hace hincapié en esa soledad, en la sensación de que no se está preparado al no tener hecha la maleta o es que no ha podido poner sus asuntos en orden. No estar preparado para algo, probablemente para su siguiente paso vital existencial”.

Sería algo así como “miedo a la soledad o algo así”.

Me veo en una casa, un dúplex, que voy a comprar y cada vez voy añadiendo más cosas a esa nueva casa. Y, me encuentro con mi padre, que lleva 10 años fallecido, con el que hablo de las cosas de mi día a día

“Tienes ganas de mudarte, o de irte a otro sitio a vivir, a otra ciudad o que echas de menos a tu padre”

“Yo diría que los sueños son tan aparentemente absurdos no porque no significan nada sino porque significan demasiado y al estar tan condensados en ocasiones no es fácil descifrar o interpretar lo que está queriendo decir”. “Parece como que el padre le estuviera dando una indicación sobre sí misma, creo que esa casa o lugar donde está representa, de alguna manera, su mundo interior que va siendo cada vez más amplio, más bello”.









Un toro que me persigue e intenta pillarme

“Hay animales que se repiten mucho en los sueños: el león y el toro. Un toro que nos persigue continuamente del que no podemos escapar hagamos lo que hagamos, pues está claro. Es la condición humana misma, es la mortalidad. Tenemos que plantarle cara al toro, a torearlo; tal vez no podemos matar a este toro pero podremos intentar torearlo”.

Tengo un chicle en la boca y me paso horas y horas intentando sacarlos y no puedo

“Tiendo a creer que debe ser algún aspecto más bien afectivo, emocional, que debe de haber algún tipo de relación con alguien por lo que sea en la vida única de esta persona asociada con el chicle que nunca acaba de solucionarse. Tiene que ser algún familiar cercano, probablemente el padre la madre, y algún problema habrá, de ahí que nunca acaba de solucionarse”.

Por otro lado señala que “querer sacarlo de la boca es como que está queriendo decir o soltar algo y no puede soltarlo del todo, o algo así. Pero bueno, que tenga este sueño indica también que ya está en el proceso de solucionarlo”.

Curiosidades del chicle que jamás imaginaste









Se me caen los dientes

Es uno de los sueños, también más habituales. Aquí, Millán recuerda la interpretación de Freud para quien “todo tenía que ver con problemáticas de represión sexual, por lo que su interpretación este sueño es un problema en la potencia sexual”.

Aunque asegura “que es una muy mala interpretación de este sueño”. Así que para Rafa que soñemos con que se nos caen los dientes significa que “Se esté pasando por momentos de inseguridad, de dificultades en las que ciertos aspectos que tenemos como por muy sólidos y seguros de nosotros mismos se caen. Y el hecho de que se nos caigan los dientes delante de un espejo puede tener que ver con la autoimagen y son etapas y momentos que todos tenemos en la vida. Como dudas o problemas conmigo mismo”.









Ver a un niño ahogarse en una piscina y es rescatado

“Son elementos muy potentes como la muerte. Hay que moviliza ese sueño que sería la muerte de la infancia, puede ser un sueño en el que se habla de la infancia propia del soñante, para despedirse de infinidad de cosas. La muerte por ahogamiento, porque no ha podido ser niño más o algo así”.









“El agua tiene que ver con el mundo emocional, que ha sido asfixiado emocionalmente y haya habido una muerte de la infancia”