Va en moto con amigos desde Huelva a Noruega y este es el motivo por el que da la vuelta: "Impresionante"

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En este caso, de viajes en solitario. ¿Cómo es la experiencia? ¿Le ha llevado mucho tiempo organizarlo? Nos cuenta su historia un oyente llamado Alejandro. Le indica a Alberto Herrera que, en su caso, nunca había viajado solo hasta que se marchó a estudiar un máster a Santiago de Chile.

"Allí hice muchos amigos internacionales. Un día, vi unos vuelos muy baratos y me fui. A partir de ahí, pues me encantó ir a mi ritmo, conocer personas nuevas", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Relata que madrugó mucho para ver el salir del sol y cuando volvió a España le dijo a su pareja que le encantaba viajar solo. "Ella me dijo 'ay: pero podremos hacer viajes juntos, ¿no?' Y nosotros siempre vamos a albergues de compartir habitación".

José es otro 'fósforo' que argumenta que tiene un grupo con el que viaja. Desde Huelva. "Salimos en moto dirección Noruega. Fuimos unos pocos, con la 'fresquita' de la mañana. Íbamos discutiendo, parecíamos un puñado de gorriones en un cable. Nos peleábamos por todo. Cruzamos España, pasamos Bélgica y venga a discutir".

Prosigue su discurso indicando que, en un momento dado, "y cuando íbamos a coger el ferry, tuvimos una discusión gorda. Y a mí se me ocurrió decir: No me levantes la boca, que voy para atrás. Cogí la llave, y yo cogí el camino y me fui para atrás". Dice que cruzó Alemania, Bélgica y Alemania y que fue una experiencia "impresionante". Por tanto, ese fue el motivo por el que volvió a casa. Por una discusión.

¿Y qué le ocurrió a Emilio? Dice que se ha ido cuatro años caminando solo a El Rocío. Sus amigos creían que no iba a ser capaz. Hasta que lo hizo. "Me vieron por la vía de servicio. Hice 550 kilómetros. Me gusta", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Dice que tarda en hacerlo 11 días.

"Me gusta mucho viajar y como nadie aguanta mi ritmo, por eso voy solo"

Más oyentes. Como José María, que asegura que "desde el año 1963, empecé a viajar a Inglaterra. Yo era universitario. Iba a Bulgaria también en plena invasión de Checoslovaquia, yo solo, en mi R8. He viajado por medio mundo. Me gusta mucho viajar y como nadie aguanta mi ritmo, por eso voy solo".

Este 'fósforo' tuvo que atravesar Hungría, Bulgaria... y, en su caso, "se quedaron todos mis familiares preocupados. Y pude ir y volver". Pero, más allá de eso, relata que no tiene un viaje favorito. Aunque recuerda con cariño un tour con 12.000 kilómetros con caravana. Se metió hasta en Rusia y "aquello fue inolvidable. Yo soy viudo ahora mismo y he estado mucho tiempo ayudando en Perú. La verdad es que, a mis 86 años, quiero volver a alguno de esos viajes". No te pierdas aquí la sección completa.

Por último, recogemos el testimonio de Alberto. Ha querido darnos la enhorabuena por el programa. "Voy a dar un chivatazo. En mi casa, entro de espaldas. Porque no me aguanto ni yo mismo. He hecho todos los caminos. El primitivo debe hacerlo Carlos Herrera, pero por las dos vertientes. Es como mejor se va. Solo. Con uno mismo. Después tú hablas con uno, pero nada. Mejor solo. Evitas discusiones. Una detrás de otra".