El motivo por el que una joven sevillana le envía un mensaje íntimo a su entrevistador de trabajo: "Me llama"

'Tierra, trágame'. Esa expresión que usamos cuando vivimos momentos muy vergonzosos. Por ejemplo, cuando mandas un mensaje por error. Alberto Herrera cuenta, en 'la hora de los fósforos', que tiene un amigo que se le llamaba 'Pepa'. "La mujer de mi padre también se llama Pepa. Me coge el teléfono y yo empiezo a hablar. Mi madrastra, que es muy buena, me dice 'para'. Y no llegó a tragedia", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Carmen, una de nuestras 'fósforas', cuenta que es de Sevilla y ha explicado el motivo por el que le envió un mensaje íntimo a su entrevistador de trabajo. Descubre más en el siguiente audio.

Audio





"Hace años, tenía una entrevista de trabajo en Madrid. Íbamos a Madrid una vez a la semana. Hacíamos la reunión de equipo y había quedado con este señor para que me contase condiciones. Me monto en el AVE, le mando un mensaje a mi novio que vivía en Zaragoza. Le dije que tenía ganas de abrazarle y pasar el fin de semana juntos".

Carmen estaba muy tranquila. Hasta que le llamó el director comercial de la otra empresa. Me dijo que me quería comentar que habíamos quedado para comer y que le había mandado un mensaje que no era para él".





La 'fósfora' asegura que ni recordaba lo que le había puesto al novio. Y la vergüenza la consumió.

Al día siguiente, Carmen fue a comer. Entró en el restaurante, y, desde que llego a la mesa, el señor tenía una sonrisa. "Qué incomodidad", comentaba Alberto Herrera.

Pilar explica que, uno de sus hijos, cumplía 50 años. La mujer le había regalado un viaje. Los hermanos dijeron de hacerle una fiesta sorpresa. "Mi hija hizo un grupo que se llamaba 'fiesta sorpresa Israel'. Y lo metió a él", cuenta provocando la risa de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"Le dije que se había equivocado"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Javier, otro de nuestros fósforos, asegura que su historia es de 'Tierra, trágame' total. "Estaba en la graduación del Bachillerato. Mientras tanto, mi hermana estaba también de fin de curso en el colegio. El móvil empezó a hacer cosas raras. Ponía un meme que decía 'Tomorrowland 1945' y la gente salía haciendo dando un saludo alemán que todos conocemos".

Proseguía su discurso indicando que guardó el teléfono. Lo mandó al grupo de la graduación por error y en distintos periodos de tiempo.





Otra chica desde Alcalá de Guadaíra dice, en 'Herrera en COPE', que le mandaron un mensaje. "Lo miré y me dice: 'cariño, ponte más guapa de lo que eres, que esta noche te voy a llevar a cenar'. Yo estaba como las locas, porque en el WhatsApp tenía un Cristo. Le dije que se había equivocado".

La siguiente 'fósfora' se llama Bárbara. "Lo mío fue un problema con la universidad. Yo hablaba con una compañera y me llegó un Whatsapp en el que decían que ya había recibido mi título. Por la tarde, me di cuenta de que les había escrito por error un mensaje".

Más oyentes. Pilar se equivocó y casi le cuesta el puesto de trabajo. "Tenía un jefe supervisor de un proyecto que no era muy hábil con la tecnología. Siempre se cargaba algo. Y yo puse por error un mensaje en el chat de Teams. Me entró una taquicardia y ya lo había leído".

María, por último, le ha contado a Alberto Herrera que tiene un grupo con toda la familia. "Mi hija estaba estudiando en una localidad distinta a la que vivimos. En el instituto, hacía unas dos semanas que le habían robado el móvil. Mandó un audio al grupo general en el que gritaba 'Mamáaaa'. Yo me aterroricé. Nos presentamos en el instituto y cuando llegamos, está la niña tan fresca. Y ya ni se acordaba". Escucha aquí la sección al completo.

Audio





Herrera: “Un ministro asegura sin despeinarse que hay jueces y fiscales en España que prevarican"

Carlos Herrera, cada día, te desgrana la actualidad desde múltiples perspectivas. Este martes, ha hablado en su monólogo sobre la extensión del alto el fuego en Gaza o la razón por la que Macron ha dejado a Sánchez fuera de la reunión para hablar del futuro de Europa. No te lo pierdas en el vídeo que tienes disponible a continuación.