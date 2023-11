¿Realmente ha desaparecido una niña en los túneles de Disneyland? La teoría sobre lo que hay bajo el parque

Una historia circula por las redes sociales esta semana relacionada con supuesta desaparición de una niña en los túneles del parque de Disneyland. La pequeña habría sido raptada a través de unos túneles que aparecen y desaparecen en el suelo de los baños de las propias instalaciones. Pero, ¿qué hay realmente de verdad en una historia que se ha viralizado a través de un vídeo de TikTok que ya acumula más de un millón de Me Gustas?

Y es que no sólo en redes sociales se ha comentado la historia, la historia ha llegado a cabeceras digitales de América Latina, en tanto que sería el origen de la niña. No obstante, subyace sobre esta historia mucho más. Y es que desde la creación del parque el público se ha mostrado muy interesado en la versión que cuenta que existe una red de túneles bajo las atracciones que conectan diferentes puntos del parque y lo que podría ocurrir ahí abajo.









La supuesta desaparición de una niña en los túneles de Disneyland

"Mi madre empezó a notar que estaba tardando más tiempo de lo usual en el baño. Así que decidió ir a ver que todo estuviera en orden, sin jamás llegar a imaginar que al entrar al baño de Disneyland tendría que presenciar la escena más terrorífica de su vida", así narraba en un vídeo en TikTok una niña su propio rapto en los túneles subterráneos. No obstante, la narración se hace a través de la imagen de una niña creada vía Inteligencia Artificial.

"Cuando intentó hacer algo para alcanzarnos, el hueco en el suelo se cerró como por arte de magia”, cuenta mientras aparece una imagen de baldosas que se abren y cierran y descubren un túnel subterráneo. "Incluso la trataron de loca, que había perdido la cabeza por intentar encontrarme y la sometieron a un tratamiento psiquiátrico", asegura. "La seguridad del parque también indicó que las cámaras del sector donde desaparecí estaban deshabilitadas".









No obstante, y ante el aluvión de publicaciones y medios que se habían hecho eco del contenido del vídeo, redacciones como el Heraldo de México asegura que no hay registros de ningún ingreso en un centro psiquiátrico de una mujer que denunciase el rapto de su hija en Disneyland, como sí mantiene el vídeo. Tampoco hay registros al respecto en el condado de California, ni siquiera pueden localizarse a los padres, en tanto que no hay datos personales en el vídeo.

Además, para intentar respaldar la historia, un usuario generó por Inteligencia Artificial un vídeo por Inteligencia Artificial del locutor de podcast Joe Rogan, en el que se haría eco de la “noticia”, que no sería tal. Todo apunta, así, que se podría tratar de una 'creepy pasta', una historia de pseudo terror generada para viralizarla vía redes sociales.









¿Existen túneles bajo Disneyland?

No obstante, sea una historia real o no, dentro del parque existen un montón de rincones que son sumamente especiales, atracciones que son diferenciales y emplazamientos únicos que harían alucinar a cualquiera. Sin embargo, hay un lugar oculto para el público, pero que guarda los secretos más grandes de todo el parque de atracciones.

Dentro de sus múltiples ideas que tuvo Walt Disney, una de ellas fue la de tratar de evitar, bajo todos los medios, que los niños vieran a Mickey Mouse quitarse la cabeza para realizar un descanso, tomar el aire o comer un bocadillo. Para evitar que cualquier niño sufriera algún trauma con esto, el creador del imperio Disney creó un sistema.









Utilidor se inventó como una especie de laberinto con vestuarios, comedores, espacios de ensayo y hasta cajeros automáticos, donde los empleados podrían relajarse entre sus turnos sin darle una mala sorpresa un fanático de los Pato Donald, Goofy y compañía; que no pudiera entender que lo que estaba viendo no era al ratón real. El objetivo de todo esto, era que la profesionalidad de los actores que interpretan a los personajes, se mantuviera intocable.

Al tratarse de un lugar secreto, siempre ha habido cierto misterio a su alrededor, algo que desde siempre ha llamado la atención de los más curiosos que en muchos momentos han buscado sacar historias curiosas alrededor de los usos diferentes que tenga el propio Utilidor; sin embargo, nada de lo que se ha dicho hasta ahora tiene visos de ser realidad, sino más bien todo lo contrario, ya que se tratan de simples pasillos e instalaciones para que se relajen los empleados.