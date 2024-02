Se marcha a trabajar a Guipúzcoa y así le afecta, cincuenta años después, esta decisión: "Todavía"

La pregunta que, esta vez, le hacemos a nuestros 'fósforos' es la siguiente: ¿Qué cosas ha alquilado y/o ha tomado prestadas y no ha devuelto todavía? Más allá de esta cuestión, no te pierdas lo que le ocurría a Antonio. Se marchó a trabajar a Guipúzcoa hace 50 años y así le afecta esa decisión 50 años después.

En concreto, nos ha dicho que tres días antes de fallecer Arévalo, indica que hizo limpieza en casa y se encontró una de sus cintas. "Yo tenía doce cintas suyas. Todas. Las dejaba y solamente me ha quedado una". Luego tiene otra anécdota que es totalmente contraria y es que, en el año 1973, estaba trabajando de Guipúzcoa. "Me dio por la lectura en los ratos libres. Cogí un libro, es el único que he leído en mi vida. Y todavía lo tengo".

Estrelli, una oyente habitual, nos cuenta que su hermana le debe dinero. Y que no se lo ha devuelto. Además, indica que "también hay otra cosa que no he devuelto: a mi marido. Llevábamos de novio 18-19 años. Le operaron de la espalda. Yo iba a su casa y todo. Y aquí seguimos, hasta hoy".

Otro 'fósforo', llamado Javier, asegura que le prestaron cuando empezó todo el 'boom' del pádel. "Mi hermano y yo somos aficionados al deporte. Había que hacerse socio para que nos dejasen unas palas de pádel. Fuimos a la aventura. Cogimos las más caras. Nos llevamos debajo del brazo unas palas que valen unos 300 euros cada uno", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Jamás les llamaron. Nunca volvieron a su lugar de origen. "En teoría muy bien. Pero vamos, que ahí están en casa todavía".

Un oyente llamado José, por otra parte, dice que dejó una bicicleta. Y hasta ahí. Nunca más se supo de ella. La dejó hace 10 años. El problema es que no se acuerda a quién se la prestó y no la puedo reclamar. No te pierdas aquí la sección completa.

¿Y qué le ocurrió a Araceli? Responde que, en su caso, su hija tuvo una niña y se tenía que hacer cargo de ella. No tenía cuna. Una tía suya le prestó una. Mi nieta tiene 14 años y mi primo tiene 56. La cuna era muy bonita, de él, "con balancín. Cuando ya se hizo mayorcita, una chica que conocía le dejé la cuna. Cuando nació mi nieto, que fui a pedírsela, me dijo que la había hecho mecedora. Y se la ha quedado ella".

Javier explica que en el Mundial de Estados Unidos de 1994 le pidió a los Reyes la cinta VHS de los mejores goles del Mundial. "Se lo dejé a un compañero de clase. Sigo esperando".





Por último, Basilio ha dicho que es periodista. "Le quiero pedir a González Ferrari un libro que le presté hace cincuenta años", indica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

