Los 'fósforos' critican a Sánchez: "Llegamos 8 días tarde a Venezuela"

Este lunes el Gobierno ha hecho efectivo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela al haber transcurrido el plazo de 8 días que le dio a Nicolás Maduro para que convocara elecciones “democráticas y libres”. Tras ello, los oyentes de Herrera han relatado cómo han vivido este histórico momento.

El 'fósforos' Luis, venezolano residente en España, “no está de acuerdo con la declaración de Sánchez” ya que tenía que haber reconocido a Guaidó cuando juró el cargo apoyado por la Asamblea Nacional. “Si quiere que Venezuela convoque elecciones, que él también convoque sus elecciones”, ha señalado.

Especialmente emocionado se ha mostrado Antonio, que ha dicho que “después de 15 años su país ve la luz”. “Que el Gobierno español de un paso adelante” es un gran apoyo para Guaidó, ha explicado con la voz entrecortada.

Ana, por el contrario, ha dicho que le “preocupa” que a unas nuevas elecciones se presente el “sátrapa de Maduro” ya que Venezuela “no se merece eso”. En opinión de la oyente, tienen que celebrarse “elecciones libres con personas demócratas”.

El 'fósforo' Luis ha señalado que “Sánchez debía haber apoyado desde el primer momento a Guaidó y no lo hizo por compromiso electoral”. En su opinión, “habrá que aplicar el concepto de que nunca es tarde si la dicha es buena”, aunque ha criticado al presidente español por no convocar elecciones tras la moción de censura. También lo ha tildado de “hipócrita” por criticar a la oposición ya que “él no ha tenido la gentileza de invitarle para tomar una posición común”.

Alejandro considera una “buena noticia” el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, aunque el Gobierno lo tenía que haber hecho “cuando fueron las elecciones presidenciales en mayo del año pasado”. El oyente ha criticado a Maduro porque “tiene las manos manchadas de sangre. Eso no se lo dijo Évole ayer”.

Por último, José Antonio ha dicho que las palabras de Sánchez le generan una sensación “agridulce” porque, a su juicio, el reconocimiento tenía que haberse producido antes. “Llegamos ocho días tarde a Venezuela”, ha recalcado.