Las supersticiones más locas de un seguidor del Atlético: nunca se sienta en las sillas de color blanco

El martes 13 es considerado el día de la mala suerte en muchos países, entre ellos España. Algunas teorías relacionan el 13 con algo malo a raíz de que este es el número del capítulo del Apocalipsis donde se habla de la bestia de siete cabezas. Otras creencias sugieren que el 13 es el número de Judas, el hombre que traicionó a Cristo. Lo cierto es que la fobia por este número es conocida como triscaidecafobia. Esta está muy ligada a los miedos por los días viernes 13 (parascevedecafobia) y martes del mismo número (trezidavomartiofobia).

Por eso, este martes 13 le hemos preguntado a los oyentes de Carlos Herrera por cómo es la convivencia con una persona supersticiosa. Entre todas las llamadas ha destacado la de Susana, que ha hablado de las fobias “propias” de su marido. Eso sí, la oyente ha dicho que no cree mucho en el miedo al día 13 ya que ella se sacó el permiso de conducir un martes 13 de hace 30 años. “Eran las 9 de la mañana, lloviendo, me dio por ponerme unas botas camperas y aprobé. Tampoco es para tanto el martes 13”, ha subrayado.

Sin embargo, su marido no opina lo mismo. Él no tiene las supersticiones propias de quien no pasa por debajo de una escalera o no permite que los bolsos se dejen sobre el suelo para que no se escape la fortuna. Él tiene “sus propias supersticiones”. Por ejemplo, cuando entra en un sitio nuevo tiene que hacerlo con el pie derecho. Si se da cuenta de que entró con el pie izquierdo, retrocede. Sin embargo, sus mayores fobias se dan con el fútbol y su equipo de cabecera, el Atlético de Madrid. “Cuando se sienta en una terraza, como la única silla libre sea blanca, no se sienta. Tiene que ser de otro color. Cuando pasamos por el Bernabeu, tiene que girar la cabeza porque no puede mirar para el lado en el que está el Calderón. Cuando se mete las llaves de casa, con el cllavero del Atlético, coloca el llavero de tal manera que saca la mano, cierra el puño como diciendo 'venga, Atlético' y mira para arriba con los ojos cerrados. Serán tres o cuatro veces al día”, ha explicado Susana.

Las supersticiones relacionadas con el numero 13, así como otras muchas asociaciones con la buena y mala suerte, ya sea en forma de amuletos o fetiches sobrenaturales, es una manera de creer en algo que escapa más allá de la razón y de crear una realidad propia. Pero quién sabe, a lo mejor este año el numero 13 se estrena dando su primer Gordo de lotería de Navidad y deja atrás la mala fama que tiene.