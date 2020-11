El lamento de un padre por el cierre de los centros especiales: "Mi hijo no aprendería a decir 'te quiero'"

El Gobierno ha decidido acabar por la vía de la asfixia financiera con los colegios de educación especial en los que son atendidos los niños con discapacidades físicas o psíquicas, al privarlos de recursos y de alumnos.

La clave está en la disposición adicional cuarta de la llamada Ley Celaá, la octava ley educativa de la democracia, que obliga a derivar a los niños con discapacidad desde sus centros actuales, donde cuentan con medios, profesionales y docentes especializados, hasta colegios ordinarios.

Este jueves en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los padres de niños con capacidades especiales qué opinan de la ley Celaá y todos han mostrado su rechazo al cierre de los centros especiales. Aunque han sido todas las llamadas reveladoras, por su emotividad ha destacado la de Luis, el padre de Lucas. Según ha dicho, su hijo, que nació con síndrome de Down hace cinco años, lleva uno escolarizado y el cierre de los centros especiales ”le afectaría muchísimo en su desarrollo”. “Es como si mi hijo fuera un oso polar y lo pusieras en el Sáhara. ¿No sería mejor que estuviese en el Polo Norte con otros osos?”, ha ejemplificado.

Y es que, desde que nació han “ido a contrarreloj con atención temprana, fisioterapeutas y logopedas”. Está en un centro “muy especializado”, que es “como un centro de alto rendimiento”. Allí “están logrando su desarrollo y su inclusión en la sociedad. Está teniendo amigos con sus mismas capacidadese e intereses. Esto les hace progresar juntos. Lucas es un luchador”, ha resumido Luis, que se opone al cierre de centros especiales que contempla la ley Celaá.

En un centro ordinario “no sé si aprendería a hablar como lo está haciendo ahora para decirle: 'Mamá, te quiero'. Ahora se está quitando el pañal, estamos enseñándole a que no se ensucie mientras come... Un centro de educación especial le ayuda a integrarse en la vida, a saber compartir, a que no pegue o a que no le quite las cosas a otros niños. Eso a un niño así le cuesta. Eso es lo que en el cole se trabaja”, ha dicho, por lo que moverlo a un centro ordinario “supondría un grandísimo retroceso”, ha lamentado.

Luis ha destacado que su hijo, como otros niños con capacidades especiales, necesita “unos apoyos que en el colegio ordinario no serían capaces” de procurárselos. “Hace falta también un entorno” porque quieren que sus niños “estén incluidos en la sociedad y sean lo más autónomos posible”, ha dicho el padre de Lucas.

La aprobación de la ley Celaá este jueves en el Congreso sale adelante con los votos de la izquierda y con un sonoro 'no' de PP, Vox y Cs, así como de más de 150 asociaciones españolas, agrupadas en torno a la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.