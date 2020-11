Herrera: "El Gobierno ha pasado de ser el más progre con el Aquarius a fracasar en la crisis migratoria"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya han dado las 08:00, llevamos aquí dos horas juntos,, dos horas de esta mañana del jueves 19 de noviembre, que como no hay jardín donde este Gobierno no se pierda, la verdad es que el recorrido de las noticias de hoy, pues es parecido al laberinto aquel de esos jardines que hay en muchos lugares. En mi infancia en el Barrio de Horta, en Barcelona, había el laberinto de Horta, que sigue estando. Bueno, pues más o menos hoy la cosa es algo parecido porque, miren, están los pactos con terroristas de Bildu, la crisis migratoria en Canarias, la ley educativa que busca muchas cosas. Básicamente es una ley antisocial y antiliberal esencialmente. Y una ley judicial que busca, ojo, como todo lo que toca este Gobierno en materia judicial, restar el poder a los jueces y dárselo a la Fiscalía. "¿De quién depende la Fiscalía?” “Del Gobierno”. Pues eso.

No hay charquito en el que no chapoteemos. La pandemia. 351 personas que han fallecido en las últimas horas. ¿Cuál es la principal novedad que debemos tener en cuenta de este asunto? Miren, los test en las farmacias. Ayer el Consejo de Salud Interterritorial parece que convenció al ministro de Sanidad de que una de las cosas que hay que hacer es hacer muchos test. La única razón que explicaba la resistencia del Gobierno a aceptar esa propuesta era que esa propuesta procedía de la Comunidad de Madrid. Y ha tenido que sumarse Cataluña para que Salvador Illa le de el visto bueno.

SANIDAD SE ABRE A LA VENTA DE TETS EN FARMACIAS

La propia Comisión Europea, Europa ha avalado esa iniciativa de Díaz Ayuso, ha recomendado la extensión de las pruebas rápidas en las farmacias, incluso a otros profesionales no sanitarios. Y Pedro Sánchez ha recibido una docena de cartas de Ayuso con esa petición, entre otras, y todas las ha ignorado. Si esas las hubiera enviado el PNV o Ximo Puig tengan por seguro que eso habría salido adelante. La carta que ha enviado a Bruselas la Comunidad de Madrid ha tenido un efecto positivo inmediato.

Es la segunda vez que se retrasan medidas razonables por proceder de un lugar que no es el adecuado. Madrid lleva meses pidiendo controles PCR en el acceso de los aeropuertos. Una medida esencial que no fue asumida por el Gobierno hasta la semana pasada, o sea, el contraste en cómo trata la Moncloa a la Puerta del Sol y cual es el resultado de la Comunidad de Madrid es abrumador sin paralizar la hostelería ni la economía. Madrid es una de las regiones de Europa con menos contagios por cada 100 mil habitantes. Ya por debajo de 300. Y mire, oiga, la esperpéntica campaña contra Madrid se ha resumido en una imagen hasta haber recibido ataques masivos por abrir un nuevo hospital dedicado a la pandemia aplaudido por la Unión Europea y por la OMS. Y ahí están los portalitos de Belén todos los días con sus cosas, con sus pluralidades y sus tontunas.

Bueno, vamos a ver, la Navidad, capítulo de Navidad que tanto inquieta a tanta gente. Escuchen ustedes a Salvador Illa. Pues miren, eso es lo más, es bastante sensato, la Navidad, todos estamos de acuerdo en que no va a ser una Navidad como la del año pasado, como la recordamos inmediatamente, esa movilidad tremenda de un lado a otro, esa concentración de personas, esa unión, pues no va a ser. Tendra que poner algunas medidas, que ya veremos cuáles son, pero efectivamente, nos tenemos que hacer la idea de que Fleming está llegando, pero mientras no llegue del todo y a todos pues hay que tomar porque la Navidad puede ser lo mismo que fue el mes de julio o el mes de agosto para esta segunda ola de la pandemia. Ojo con eso.

LA CRISIS MIGRATORIA DE CANARIAS

Y luego el desastre migratorio en Canarias es una crisis migratoria al uso y, además, es la síntesis del Gobierno que tenemos. Con un poco de suerte podía haberse quedado en una crisis migratoria si tuviéramos un Gobierno eficaz y no tuviéramos un vicepresidente bolivariano. Pero eso es mucho pedir. Oiga, que lo hemos elegido entre todos, que esto no ha caído del cielo, que ahí están porque se les ha votado.

Bueno, pues en lo que llevamos de año han llegado a Canarias 17 mil migrantes irregulares. Eso está por encima de un 1000% más. En fin, asómense a las imágenmes del puerto de Arguineguin, en Gran Canarias, han vuelto a dormir 2.300 personas. De ahí salieron otros que han ido a un campamento que ha habilitado Defensa en Las Palmas. Y otros 200 que han tenido que ser alojados en un hotel de Tenerife. Y luego, claro, más los que soltaron del puerto de Arguineguin porque no cabían. Bueno, salgan a la calle, vayan ustedes por ahí y 400 metros tienen a 2.300 emigrantes y subiendo.

Y ahora vamos a ver qué decisión política se toma para que, efectivamente, el país que tiene la llave de abrir y cerrar se comporte como debe comportarse. Eso pedírselo al sultancito de Marruecos, pues seguramente es demasiado. Pero el sultancito de Marruecos es con lo que hay que trabajar. No tenemos otra cosa. Es lo que hay ahí abajo. Y lo que tú no puedes hacer en el momento en el que le ha declarado la guerra el ejército marroquí, el Frente Polisario, es ponerte a hacer el mandatario mundial exigiendo un referéndum para el Sahara junto cuando los saharauis han vuelto a llamar a las armas.

Eso es lo que ha hecho este que va por libre en el Gobierno, que se llama Pablo Iglesias, que le recuerdo que es un Gobierno que ha pasado de recibir el Aquarius, que es un barco que no lo quería nadie, acababa de entrar Pedro Sánchez después de la moción de censura, dijo: “Yo, yo, yo soy el más humano, yo soy el más abierto, yo soy el más progre. Que venga el Aquarius”. La fanfarrias de la vicepresidenta, todos lo que ustedes quieran, tarjeta sanitaria universal... Bueno, pues ahora no saben cómo gestionar el resultado de su evidente efecto llamada.

Y este que decía tanto de las devoluciones en caliente, pero vamos, sin que nadie lo sepa está fletando aviones, ahora menos porque con esto del covid, devoluciones en caliente no, devoluciones en hirviendo. Hasta tres Ministerios se encargan sobre el papel de atender esta emergencia. Todos un fracaso. Fracaso de Exteriores en sus relaciones con Marruecos, fracasa Interior con su dispositivo en el puerto y fracasa el Ministerio de Inclusión, que es un nombre tan bonito como ineficaz. Absolutamente ineficaz. Y fracasan todos los que tienen que ver con todo ello porque, oiga, es que estamos avivando varios fuegos al mismo tiempo.

EL CONGRESO APRUEBA LA LEY CELAÁ

Mientras Pedro Sánchez con su pasividad, solamente ocupado de que no se hable del pacto con Bildu, no le está poniendo a esto la importancia que tiene que ponerse. A ver si “Moncloa Productions”, los “Guiones Redondo, S.L.”, toda la colección de asesores que tiene ahí haciéndole frasecitas como las que les hacían ayer para el debate en el Congreso le dan alguna idea que él lo pueda aplicar con toda su demagogia, con todo lo que ustedes quieran, pero que sean medianamente eficaz.

Hoy va a ser eficaz, por cierto, la ley Celaá, la votación, porque va a salir adelante la ley de educación más abrasiva, antisocial, antiliberal, el engendro sectario que va a condenar a muchos jóvenes españoles a tener indudablemente una peor educación que todos los países de su entorno. Veremos. Tenemos mucho de lo que hablar esta mañana.

Y luego recuérdenme el cabreo que tiene el PNV, que ha pedido un poquito de por favor. El PNV tiene con el PP si quisiera la mayoría de la Mesa del Senado. Bueno, anda que si diera un toque en agún momento... No estoy dando ideas, eh.