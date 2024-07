Un joven se muda al piso de al lado de sus padres y así le afecta la decisión 40 años después: "Al año..."

Hablamos con nuestros 'fósforos' de amores de verano. Responde a este asunto Carlos, el primer oyente que indica que veraneaba en Cádiz. Allí, conoció a una chica que se llamaba Patricia. Se escribían por carta y se llamaban. Un día, ese teléfono dejó de sonar y "al cabo de los años, nos encontramos por Facebook y hablamos por teléfono. Tenemos una bonita amistad. Ella dejó de contestarme las cartas porque cambió de casa".

Inmediatamente después, nos relata su historia María Dolores. Llama desde Albacete. Dice que su amor es de verano y de invierno. Empezó con él a los 14 años. Su padre no le dejaba, porque eran muy niños. Paseaban. Aseguró que con él no se casaría porque tenía a muchas mujeres detrás de él. Y, las cosas de la vida, llevan ya décadas juntos.

Ángeles, por otra parte, explica que es una forofa de COPE. Su amor de verano empezó así. Un chico se jugó 2 litros de cerveza por acercarse a ella y dar un paseo. Es una apuesta que hicieron entre amigos. "Era un grupo y había un paseo en el pueblo. Se acercó a mí. Me preguntó si era francesa. A mí me hizo un poco de tilín. Otro día se acercó a mí. Me contó que trabajaba en Calpe. Y luego resulta que me enteré que tenía otra novia allí", cuenta.

Esta 'fósfora' se propuso conquistarle. Por eso, le mandó una fotografía suya. Él reaccionó y bien. Por eso, iba a verla. Al final, él le contó que había perdido los dos litros de cerveza.

"Subí a mi casa diciendo que era un tonto y un creído"

Mari Carmen tampoco quiere desaprovechar la ocasión y dice que su amor de verano ya va para 39 años. El mismo día que su ahora marido fue a vivir al piso de al lado de sus padres. Ese día, se fue de vacaciones. Por tanto, no lo vio. Pero sí a la vuelta. "Vi a un chico que entra en el portal y dije 'este es el chico de al lado' y subí a mi casa diciendo que era un tonto y un creído porque me había cerrado la puerta". A los pocos días, se asomó a la terraza y estaba su madre asomada. Charlaron. Y él la oyó hablar y salió a la terraza. Se ponía al final y cada vez se iba acercando más.

La invitó a un café a las 9 de la noche. Al final, reaccionó a la invitación. Así empezó la historia y, al mes de estar saliendo, la invitó a ir a Algeciras con su familia. Llevaban un mes saliendo y él, medio de broma, le pidió matrimonio. Tenían 25 años los dos. Y, fíjate las cosas, se acabaron casando. Al año tuvieron a su primera hija y, en agosto, hace 39 años que se conocieron.





Marian es donostiarra y los veranos eran impresionantes. Con 13 años, los chicos en los que se fijaba tenían unos 15 años. Conoció a uno que le gustaba mucho. Pero se llevaban muy mal. Por eso, duraron muy poco tiempo. Y, al año siguiente, quedaron en una cafetería. Aparecieron los dos. Se sentaron, charlaron, empezaron otra vez a llevarse mal. Pero es que, a los dos años, se volvieron a cruzar. Lo reconoció. "Habría sido un matrimonio horroroso", decía provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Por último, conocemos a Fernando. Su amor de verano se remonta al año 1994.

En Torremolinos. "Me acuerdo que era cuando Induráin ganaba Tours y Pausini sacaba sus primeros discos. Como otros amigos, salía a jugar a la playa. Recuerdo que íbamos a un parque de atracciones y, cuando llegó el día de marcharme, subí al último piso. Me di ahí mi primer beso y me tocó volverme para Zamora. Nos escribíamos cartas", relata. Añade que ella, cuando le escribía, en una de sus cartas marcó sus labios. "Nos llamábamos por las cabinas telefónicas y buscaba monedas por otras cabinas para poder llamarla. Al final, no he vuelto a saber nada más de ella".

Él por redes no ha sido capaz de conseguirlo. Por eso, en 'Herrera en COPE', intentamos dar con ella. Se llama Mai Domínguez Ruipérez".