Javier, el fósforo al que una bala le atravesó el cuello durante un tiroteo entre la Policía y los GRAPO

Difícil elegir a un solo oyente en un tema como el que se ha abordado este lunes en ‘La hora de los fósforos”. ¿Se ha visto en medio de un tiroteo en plena calle? ¿Estaba en un banco y entraron a atracar? ¿Cómo lo vivió? ¿Pasó miedo?

Los testimonios de los fósforos ponen los pelos de punta. Desde la historia que vivió José Antonio Naranjo en Mostar durante la Guerra de los Balcanes, los disparos de los francotiradores, al atraco que vivieron en el banco en el que trabajaba Juan, o el bombardeo con misiles iraquíes al petrolero en el que José era tripulante en el Golfo Pérsico.

De todas las historias, dramáticas, espeluznantes, nos hemos quedado con la de Javier que vivió un tiroteo en la puerta de su casa cuando iba con un amigo y con un sobrino que tenía tan solo tres años. Javier ha contado como "nos vimos en medio del fuego cruzado entre agentes de la Policía y miembros de los GRAPO que acababan de atracar una sucursal de la entonces Caja Madrid. Nos refugiamosen el portal, pero ya era tarde, sentí algo en el cuello y era que me había alcanzado, un tiro que me atravesó el cuello. Me entró por la parte derecha y se quedó a la altura de la parte izquierda dentro como el hueso de una aceituna. En ningún momento perdí el conocimiento, y me llevarón a un gran hospital el Doce de Octubre, allí me salvaron la vida y a día de hoy no tengo secuelas".

El primer oyente que entraba en antena ya ponía los pelos de punta: Juan Luis que vivió un atraco y el tiroteo entre guardias civiles y los atracadores, "las balas iban por todos lados, pegaban en las paredes, en el techo. Se pasa muy mal sobre todo cuando no sabes si te van a dar o no. Los guardias civiles disparaban a los atracadores, los atracadores a los guardias civiles y nosotros en medio. El ruido de los disparos es muy característico" y no lo olvidas en la vida, asegura Juan Luis.

Y una historia más la de José tripulante de un petrolero durante el conflicto del Golfo Pérsico, "era tripulante de un petrolero español en 1988 y nos bombardearon dos cazas iraquíes, murieron cuatro compañeros y creí que no lo iba a contar. Nos lanzaron dos misiles. Estábamos tres barcos, nos cogieron a los tres y no pudimos hacer nada, o salir en los botes o a nado. El barco estuvo ardiendo varios días y mientras le remolcaban explotó uno de los depósitos y el barco remolcador desapareció en la explosión con todos sus tripulantes dentro".