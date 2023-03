La ingeniosa chuleta de un alumno que un profesor enseña a las nuevas generaciones: “No se me engaña"

La alumna Alicia Freixa ha compartido en Tik Tok, en cuya cuenta tiene mas de 19.00 seguidores, un vídeo en el que cuenta cómo ha conseguido hacer en tan sólo una hora su trabajo TFG (Trabajo de Fin de Grado) a través del ChatGPT, una de las aplicaciones gratuitas que usa la Inteligencia Artificial (IA) para dar respuestas.

Un vídeo con el que esta estudiante ha conseguido numerosas visualizaciones y también ha recibido numerosas críticas generando un debate entre sus usuarios sobre si es correcto o no utilizar estas herramientas para realizar trabajos; sobre el resultado del mismo de no saber si ese TFG que ha creado una máquina es o no apto y; en definitiva, sobre el uso de estas herramientas.









Puede ser que el ChatGPT sea la nueva forma de ‘copiar’ en los exámenes en esta nueva era en la que nos encontramos y que facilite la labor a los alumnos a la hora de hacer trabajos, estudios o incluso exámenes.

Por eso preguntamos a los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ si alguna vez han copiado, qué tipo de chuletas han empleado para copiar, si les ha ido bien… O en caso de ser profesor, si ha pillado a muchos alumnos copiando, qué ha hecho una vez que ha pillado a un alumno in fraganti.

Un cambiazo…





José recuerda a su profesor de Literatura, “era fantástico” dice. En uno de los exámenes le tocó Rosalía de Castro, curiosamente él “tenía un folio preparado de la escritora”, así que sin pensárselo José decidió dar el cambiazo.

El día en el que el profesor daba las notas se dirigió hacia este oyente y le dijo “cuando vuelva a pegar un cambiazo haga el favor de hacerlo en el formato de folio que le doy”, detalla José. Lo que tenía pinta de salir bien se convirtió en un suspenso.





Copian en el examen gracias a la ayuda de otros compañeros





Paul nos cuenta lo que ha ocurrido no hace mucho en clase de su hija confesando que “me pareció fantástico”. Al parecer, porque este padre está muy seguro de que su hija no copia, tenían un examen por turnos “primero lo hacían unos cuantos alumnos y dos horas después el resto”. Así que “dos compañeras del primer turno hicieron como que entregaban el examen y se lo llevaron para hacerlo fuera antes de que empezara el otro. Una vez que lo hicieron se lo entregaron a otros compañeros que lo metieron en el taco del segundo turno”.





La chuleta con la que un profesor demuestra que a él no se le engaña





“Uno de los pioneros en cambiar el tema de copiar”, así se presenta Tomás. Nos explica este fósforo la técnica que empleaba “con 14 años, cuando se hacían los relojes de metal digitales de Casio, desmontaba la maquinaria, los botones del reloj, y pasaba unos trocitos de clips a modo de eje de manera que si girabas a la derecha o a la izquierda iba enrollando las fórmulas de Química y Física”.

Recuerda Tomás que en uno de los exámenes “el profesor me pilló el reloj y se dio cuenta de las chuletas”. Para sorpresa de este oyente el profesor le dijo “no te suspendo porque te he pillado fuera del tiempo del examen” y cuenta que se llevó el reloj diciéndole “me lo quedo hasta que me jubile”.

Años más tarde, Tomás trabaja en un taller donde repara los coches y uno de sus clientes es este profesor al que le quedan pocos meses para jubilarse. Y nos cuenta que el reloj “me lo va a dar” y que a lo largo de todo este tiempo el profesor lo enseña a “las promociones siguientes como muestra de que a él no se le puede engañar”.





Una chuleta en un tablón de anuncios





Cuando Carlos estaba estudiando Auxiliar de Enfermería tuvieron que operarle de una pierna lo que le obligaba a tener que sentarse con ella levantada y apoyada sobre otra silla. En un examen de Deontología, recuerda este oyente que como tenía que sentarse “junto al tablón de anuncios y allí coloqué la chuleta que había preparado para el examen”.

Una pequeña ayuda para Carlos con la que sacó un 7.