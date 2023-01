La historia del saludo de Benedicto XVI en el Vaticano a la secretaria general de la AVT

Los 'fósforos' de este primer lunes del año han contado en 'Herrera en COPE' las experiencias vividas con Benedicto XVI. La sección se ha centrado en las historias que los oyentes habían tenido junto al Papa emérito recientemente fallecido. De hecho, hasta Roma se han desplazado veinte profesionales para seguir de cerca el minuto a minuto de todo lo que ocurra a raíz de su fallecimiento. "Desprendía Espíritu Santo", expresaba Daniel, el primer oyente que ha querido entrar para explicar la anécdota con Benedicto XVI. Pero uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención ha sido lo que le ocurrió a Mapi de las Heras, la secretaria general de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

"Hicimos un viaje a Roma en el que fuimos recibidos por el entonces embajador de España cerca de la Santa Sede, Paco Vázquez. Y, luego, en otro acto, fuimos a la Plaza de San Pedro, yuna víctima tenía que ir a saludar al Papa", comenzaba explicando Mapi. "Hubo cierto rifirrafe la noche anterior en el hotel por ver quién iba, y un señor dijo, '¿no está aquí la secretaria general? Pues que vaya ella', entonces me tocó a mí", continuaba. "Y cuando me tocó ir a saludarle la verdad que me impresionó. Un señor que te miraba a los ojos, encantador. Y cuando le digo que soy víctima del terrorismo, además de un terrorismo que él también lo había padecido -nazi-, desde el estómago percibí que le subía algo. Se quedó, vamos... Fue maravilloso. Y tengo una foto que me sacaron de aquel momento no sé quién, pero la tengo enmarcada tanto en mi domicilio de Madrid como en San Sebastián", terminaba de contar, añadiendo que era "la viuda de Fernando Mújica". Además, Mapi de las Heras se ha mostrado "profundamente agradecida" a Carlos Herrera por todo lo que hizo por ellos en el pasado.

Benedicto XVI vino en tres ocasiones a España y era un hombre muy unido a nuestro país. Otra de las oyentes ha explicado lo que sintió ella al verlo aquí. "Tuve el placer de participar en la última JMJ cuando vino a Madrid. Y tuvimos también el placer de empaparnos, mi marido y yo, debajo de aquella lluvia tremenda en ese barrizal en Cuatro Vientos, pero fue una de las experiencias más bonitas que he pasado en toda mi vida. Ese momento de la consagración, ese silencio, esa cantidad de gente joven empapándose, llenos de barro. Pues allí lo vivimos y creo que marcó un antes y un después con respecto al cariño que siempre le y hemos tenido a este Papa", contaba Isabel.

Benedicto XVI hablaba seis idiomas, además del latín. Y el anuncio de la retirada fue en latín y había una persona que sabía latín y lo contó. Juan de Valencia también explicó lo que vivió con Benedicto XVI. "Le ofrecieron oficiar la misa con el Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia y a él, este gesto, le daba mucho respeto oficiar la misa del V Encuentro con el Santo Cáliz. Y al final le dijeron, 'tiene que ser así'", contaba. "Le daba como diciendo, 'la humildad de un Papa es decir, yo no soy la persona que puede oficiar con ese Santo Cáliz que estuvo en manos de Jesucristo'", finalizaba.