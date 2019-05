La hija vegetariana de una 'fósfora' que se come “una vaca a lametazos”

¿Has tenido alguna plaga en casa? ¿Chinches, hormigas o cucarachas se han convertido en tus inquilinas? ¿Cómo has convivido con ellas?

Este martes los oyentes de Herrera han relatado historias asquerosas con insectos como protagonistas. Entre ellas ha destacado la de María. Según ha dicho, el verano pasado fumigaron la urbanización que está enfrente de su casa debido a una plaga de cucarachas y todos los insectos se mudaron a la suya.

Una vez instaladas, la 'fósfora' se dispuso a deshacerse de ellas recurriendo a la química, pero su hija y su novio, que son animalistas, se lo impidieron. Estuvieron salvándoles durante cuatro días la vida, llevándolas con un papel de la vivienda al jardín.

Al cuarto día, sin embargo, su hija le pidió que hiciera lo posible para acabar con los insectos.

Además de animalistas, María ha explicado que son vegetarianos, y eso que ella se come “una vaca a lametazos”. La cuestión es que los llevó a comer una Fideuá a un restaurante, para lo cual se aseguró de que fuera vegetal y no llevara marisco. Su sorpresa fue girarse y ver a sus invitados comerse unas gambas de Huelva para sorpresa del personal del establecimiento.