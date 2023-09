Se harta de sus vecinos y toma una decisión drástica para mejorar la convivencia: "Reuniones terribles"

¿En qué ocasión estuvieron sometidos nuestros fósforos a votación? Esta es la pregunta que hemos planteado a nuestros oyentes en 'Herrera en COPE', aprovechando que este martes arranca el debate de investidura de Feijóo.

Cuenta Manuel que le votaron como padre delegado en el colegio de su hijo. "Tiene uno que estar pendiente de las circulares, maravilloso. Tienes que controlar el grupo de Whatsapp de la clase. Control absoluto. Se pasa un año maravilloso. Además, como delegado simplemente me citaron a una reunión y no fui", cuenta. Otro de nuestros oyentes, Fernando, tomó una decisión drástica para mejorar la convivencia. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Carlos Herrera asegura que fue delegado de curso en COU. Y, Toni Martínez, ha aprovechado la ocasión para bromear afirmando que a ella le hicieron una "moción de censura".

Otro de nuestros fósforos, Juanjo, indica en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que lleva dos años viviendo con su mujer. Y nada más entrar, reunión de vecinos. "Me empiezan a mirar y yo dije que se dejasen de rollos. Al año siguiente, nos meten al grupo de Whatsapp y me dijeron que participaba mucho. Llegó el cambio de presidente y les dije que no tenía tiempo. No me apetece. Mi mujer dice que soy como el señor Cuesta y yo le digo 'quita, quita'".





María José Navarro fue elegida vicepresidenta de su bloque de vecinos y, dada su "simpatía, al año siguiente fui presidenta. Para mí era ambrosía hablar de la derrama. Aquello se eternizaba. No abríamos las puertas de las casas y yo establecí el vermut en la reunión". Mientras, Carlos Herrera ha desvelado que son tres vecinos en su bloque.

"Tenía que dar ejemplo"

Más oyentes. Raúl explica que ha sido "delegado de clase. He representado a los alumnos de mi instituto. Hoy en día soy concejal de mi pueblo y no llego más lejos porque no me valoran, es así. Tengo labia. Las cosas claras".

Por otra parte, Juan (otro fósforo) cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que es de Chile. "En octavo, me insistieron en que me presentara. Y salí. La verdad que quedaron bastante sorprendidos. Organicé el viaje de fin de curso. Se limpió la cancha del colegio. Hicimos muchas cosas", indica. De hecho, cuenta que tienen un grupo de Whatsapp en el cual recuerdan viejas anécdotas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Manuel, antes de nada, ha contado que los españoles "van a sacar adelante al PP".

A continuación, ha trasladado su anécdota al resto de oyentes. Un día cualquiera, su profesora la nombró delegado de clase. "Total, que me puso y yo sin entender nada. Quería hacer gracias y no podía. Tenía que dar ejemplo. Ahí entendí la estrategia de la profesora. Me podía haber sacado un máster si seguía de delegado", bromeó.

Carlos Herrera contó lo que hizo un vecino a otro hasta hacerse viral: "Un indeseable"

“Hoy he conocido el caso de una comunidad de vecinos. Ya sabéis, cuando aparece en una comunidad de vecinos un indeseable hace la vida imposible a todos los demás. Y, en esta ocasión, ha sorprendido a una señora en la puerta de su vecina, pintándola toda con excrementos”, contó.

“No sé si de la misma señora o de algún animal de la zona. Esto provoca una sensación molesta. ¿Hasta donde tienen que haber llegado las cosas para que a esa persona le haya hecho eso? ¿Cuánto odio debe tener hacia la otra persona?”, se preguntó el comunicador en 'Herrera en COPE'.

A raíz de esto, Jon Uriarte contó su experiencia personal con sus vecinos: “En Pozuelo, tuvimos unos vecinos, una pareja de hermanos, que se dedicaban a limpiar la casa con cubos de agua que lanzaban con el balcón con lejía, de forma que te destrozaban la ropa si la tenias fuera. Bailaban a las 5 de la mañana con la música a tope, insultaban al portero de noche…”.

Vuelve a escuchar aquí el audio en el que cuenta esta historia.

Audio