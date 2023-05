El grito de auxilio de un padre ante el bullying que sufre su hijo: "Cada mañana dice 'mamá, voy al infierno'"

Uno de cada cuatro niños españoles sufren acoso escolar o bullying. De ellos, el 15%no se lo dice a nadie y más del 40% sólo se lo dice a sus amigos.

En el #DíaMundialContraElAcosoEscolarque se celebra cada 2 de mayo, en 'Herrera en COPE' estamos dedicando un programa especial a la divulgación y lucha contra esta gran lacra social que es una gran preocupación para los padres y un gran problema para todos los niños que la sufren y que, en muchas ocasiones, llegan a quitarse la vida. El último suicido por bullying fue el pasado viernes de madrugada, una joven de Gijón de 21 años que no pudo soportar más la situación que estaba sufriendo.

Carlos Herrera y su equipo se han desplazado a Barcelona a la sede de la Fundación ColaCao para conocer de primera mano la nueva iniciativa que esta Fundación ha puesto en marcha para luchar contra el acoso escolar. 'Educando contra el bullying' es una plataforma 100% online, gratuita, que la Fundación ColaCao ha lanzado precisamente ese 2 de mayo y cuyo funcionamiento y objetivo ha explicado en el programa uno de los miembros del Patronato de la Fundación, Xavi Pons.





La desesperación de un padre ante el bullying que sufre su hijo de 10 años

Por eso, en 'La hora de los fósforos' de este martes no se podía hablar de otro tema que no fuera el que nos ocupa este día, el acoso escolar. Tras escuchar el testimonio deCarme Chaparrocontando cómo era aquella niña que sufría acoso en el colegio; ha llegado el momento de conocer el testimonio y las historias de los oyentes de Carlos Herrera.

Y el primero en hablar ha sido David, de Málaga capital, padre de dos hijos y separado. Tan sólo escuchar la voz de este padre al saludar, Herrera es consciente de lo dramática que va a ser la historia que va a contar este padre.

Cada mañana mi hijo dice: "Mamá, voy al infierno"

Cuenta David que “ahora mismo estoy viviendo el acoso escolar de un niño de 10 años”, una experiencia que, por desgracia, ya han sufrido en esta casa porque como recuerda “también lo he vivido con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 14-15”.

Relata esta padre lo que le sucedió a su hija que “sufrió bullying en el instituto y su madre y yo tomamos la decisión de sacarla de allí”, así que decidieron “poner la denuncia y al final la inspección del colegio y demás nos hizo el cambio del colegio”. Aquí, hace referencia David a la entrevista de hace unos minutos a la la periodista cuando ha dicho “siempre tiene que salir el que sufre el bullying”, dándole la razón.

“Le detectamos cortes en los brazos”, así es como David y su exmujer descubrieron lo que le pasaba a su hija; y vuelve a repetir “se hacía cortes en los brazos porque lo estaba pasando mal”. Una historia con final feliz que “se solucionó, gracias a Dios”.

"Necesito ayuda, por favor", exclama David ante la situación de su hijo

Sin embargo, ahora David está desesperado. Su hijo de 10 años está sufriendo buylling también y, casi entre lágrimas, exclama “necesito ayuda, por favor” al verse desamparado por la situación de su hijo.

Según ha contado este padre “una semana antes de Semana Santa, la madre y yo decidimos que el niño no iría más al colegio”, y a partir de ahí “hemos dado parte a la Comisaría, a la Fiscalía, y el Miércoles Santo tuve una reunión con el inspector de zona que no me ha solucionado nada y ha derivado todo al colegio”. Este miércoles tanto la madre como el padre están convocados a una reunión por “ausentismo escolar”.

Como dice David “lo único que quiero es que mi hijo no vaya más a ese colegio”. Ya, el año pasado la madre “se reunió con tutoría y el director del mismo” para hablar de lo que le pasaba al niño y, asegura que “el colegio no ha hecho nada”. Piensa este padre que es así “porque como hemos denunciado al colegio” convencido de que toda la responsabilidad es de ellos.

"Se ríen de mi hijo"

De su hijo dice Daniel que “es un niño muy especial y muy bueno” al que “no están agrediendo, cosa que sí hicieron con mi hija”, recuerda. “Mi hijo está solo, solo en un un recreo riéndose de él, es el friki, se ríen de él y no ponen medios”, detalla.

El hijo de David está repitiendo porque como bien dice su padre “cuando un niño no llega a los alcances escolares que tiene que llegar, pues si tiene que repetir, repite. No es un trauma”, concreta. Al principio del curso escolar parece que la cosa iba bien, “empezó muy bien con la nueva tutora -aunque se tuvo que dar de baja- y mi hijo estaba muy contento”. Pero, ahora vuelto todo a lo de antes.

“Mi hijo se levanta cada mañana y dice a la madre: 'mamá, voy al infierno'”, concluye este padre destrozado por lo que está viviendo su hijo de 10 años.





La preocupación por sus hijos de Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas'





De bullying habla Antonio Agredano este martes en sus 'Crónicas Perplejas', mostrando su preocupación por lo que pueda ocurrir con sus hijos. Un acoso escolar que confiesa que él ha sufrido y del que asegura hay que “batallar con esperanza”.

Luis del Val y la necesidad de ocuparnos del acoso escolar para salvar vidas

El profesor Luis del Val se une, también, a la lucha contra el acoso escolar alzando la voz en la necesidad que tenemos todos de ocuparnos del acoso escolar, porque sí así lo hacemos salvaremos muchas vidas y otros miedos a muchos niños





La iniciativa contra el bullying de la Fudación ColaCao

'Educando contra el bullying' es una plataforma 100% online, gratuita, que ofrece gratuitamente contenidos audiovisuales que dan herramientas y claves a madres y padres para ayudarles a educar a sus hijos en el empoderamiento, el respeto y la prevención del acoso escolar.

