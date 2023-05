Carme Chaparro explica a Carlos Herrera qué le "salvó la vida" cuando era pequeña: "Me permitía esconderme"

Se calcula que puede haber unos dos millones de niños en situación de acoso escolar. Este martes, 'Herrera en COPE' se ha desplazado a Barcelona, a la Fundación ColaCao, para conocer de primera mano su lucha contra el bullying. Entre los testimonios de la mañana, uno de los más sonados es el de Carme Chaparro. La periodista sufrió acoso de pequeña y a día de hoy habla abiertamente de ello con sus hijas, ya que considera que el papel de los padres es esencial. Escucha el inicio de la entrevista en el siguiente audio.

Carlos Herrera ha comenzado la entrevista recordando que se trata de una persona con una "seguridad aplastante en su trabajo", pero que de pequeña ha sufrido acoso escolar. "Es una mujer con aplomo, resuelta, pero hubo una época en la que era apartada en el patio del colegio y soportaba insultos", apuntaba el comunicador, antes de comenzar a escuchar su testimonio.

El testimonio de Carme Chaparro como víctima de acoso escolar

En primer lugar, Chaparro ha confesado que "se sentía muy sola siempre" y que se refugió en la lectura para salir adelante. "Me salvaron la vida los libros. Creo que estoy aquí ahora mismo porque encontré refugio en los libros, en esos mundos que se abrían ante mi y me permitían esconderme de una realidad. De todo aquello me han quedado unas ganas tremendas de que la gente me quiera, confíe en mi y vea que soy buena persona. Me ha quedado una necesidad horrorosa de agradar", ha narrado en COPE.

Uno de los grandes problemas del bullying es el silencio de aquellos que lo sufren, por qué la periodista no contó nada en su momento: "Primero, no quieres hacerles daño a tus padres, te avergüenzas, te sientes débil, sientes que no eres suficiente. ¿Quién se atreve a decirle esos a sus padres? A los niños les da miedo decepcionar a sus padres y nosotros tenemos que hacerles sentir que somos un lugar seguro".

"¿Quién se atreve a decirle esos a sus padres?"

A día de hoy, las redes sociales juegan un papel clave en el acoso. "Yo me iba a casa o el fin de semana al pueblo y allí tenía mi pandilla. Ahora, los adolescentes están con el móvil chateando entre ellos y el que está excluido del grupo sufre un acoso silencioso. Al día siguiente hablan de algo de lo que te has enterado. Ni siquiera cuando intentas dormir por la noche tienes una trinchera en la que refugiarte", relata la periodista, al tiempo que se acordaba de aquella chica de 21 años que se quitaba la vida hace unos días en Gijón.

El papel de los padres en la lucha contra el bullying

Además, el papel de los padres y la educación hacia sus hijos es esencial. "Creo que las cosas hay que contarlas. Yo les digo lo que me pasó de pequeña en el cole para que vean que aunque ellas crean que soy una persona que ha triunfado en la vida, que se sale de un pasado duro y que lo hay que hacer es buscar ayuda", explica Chaparro a Herrera.

"El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes"

"Tenemos unas fichas con unos emojis, a veces jugamos a cuándo nos hemos sentido sobre cada una de ellas. Enseñamos a los niños a lavarse una herida, pero no les enseñamos a que a lo mejor cuando les duele el estómago es porque están muy nerviosos. Los padres tenemos que aprender. Con estos vídeos podemos mostrar a otros padres cómo detectarlo", ha añadido, antes de concluir recordando que "el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes".