Del Val: “Si nos ocupamos del acoso escolar salvaremos una posible vida y curaremos el sadismo de otro niño"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en el acoso escolar, en el bullying, que tanto sufren muchos niños. Por eso, aprovecha este #DíaMundialContraElAcosoEscolar para alzar la voz contra el mismo, ayudar a combatir esta lacar e involucrarnos a todos para erradicarlo:

Vídeo





Un niño es una pregunta que le hacemos al futuro, y ese futuro tiene tres carreteras: la familia, la escuela y la calle. Desgraciadamente, los niños ya no juegan en la calle, porque en las grandes ciudades es peligrosa, y porque en los pueblos muy pequeños ya no quedan niños, así que la única carretera, donde comienza el aprendizaje de lo que es la sociedad, es la escuela. Y allí está todo, la autoridad -representada por los profesores- y el pueblo compuesto por los alumnos, donde los hay generosos, rácanos, tristes, alegres, bondadosos y malvados. Sí, malvados. Incluso cualquiera de nosotros, que nos creemos personas sin tacha, en alguna ocasión, seguro que nos comportamos como malvados o cómplices del malvado. Pero mientras que los adultos ya sabemos que en la sociedad hay todo tipo de personajes, el niño, que está aprendiendo lo que es el mundo, se siente sorprendido, y le desconcierta, y le entristece, y le desespera el acoso, y se angustia y, en algún momento, en algún momento de esos terribles que decía César Vallejo, incluso se quita la vida.

Y, ese, día todos los que hemos tratado a ese niño somos cómplices, porque no supimos ver, porque banalizamos el problema, porque preferimos la comodidad de la rutina a tomarnos en serio lo más serio que hay en el mundo, que es la vida de un niño. Y si nos ocupamos, no sólo salvaremos una posible vida, sino que podremos curar el sadismo de otro niño, porque Rousseau estaba equivocado, cuando afirmaba que todo ser humano nace bondadoso, pero también se equivocan quienes creen que el acosador nace malvado. Lo será si le dejamos que crea que no hay reglas, que él tiene razón, y que nada está prohibido.

Siempre he tenido niños alrededor: como alumno, como profesor, como padre o como abuelo, y a la pregunta que le hacemos al futuro le tendremos que dar respuestas, con cariño y con firmeza, con premios y con castigos, incluso con prohibiciones, porque la sociedad está llena de ellas. Por eso, la frase que más me repugna referida al acoso escolar es la de “son cosas de niños”, como si no nos afectara, como si los niños no fueran nuestra responsabilidad, como si el sufrimiento, quién sabe si el suicidio, no fuese algo que depende de nosotros, y que nos obliga solemnemente, a no ser que elijamos ser cómplices.





'Educando contra el bullying', la nueva iniciativa de la Fundación ColaCao en su lucha contra el acoso escolar

En esta lucha contra el acoso escolar juega un papel gfundamental la Fundación ColaCao que estamos conociendo este 2 de mayo en el porgrama de 'Herrera en COPE' desde su sede en Barcelona. La Fundación ColaCao acaba de lanzar 'Educando contra el bullying' una plataforma 100% online, gratuita, que ofrece gratuitamente contenidos audiovisuales que dan herramientas y claves a madres y padres para ayudarles a educar a sus hijos en el empoderamiento, el respeto y la prevención del acoso escolar.

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Uno de los miembros del Patronato de la Fundación, Xavi Pons, ha explicado en este programa en qué consiste esta nueva iniciativa de la Fundación ColaCao.





Las fotografías de la semana de Luis del Val





La exigencia de Luis del Val a los sindicatos en el Día del Trabajador: “Pónganse a trabajar”