El error que cometes cuando haces rabo de toro y que echa a perder el plato: atento a este paso

Es una de nuestras secciones más divertidas. Hablamos de 'la hora de los fósforos'. En esta ocasión, les preguntamos sobre recetas de cocina largas. ¿Cuánto tiempo han estado elaborando un plato?

Javier es el primer oyente que responde a nuestra pregunta. Antes que nada, asegura que le gusta mucho la cocina porque le relaja. La receta que más tiempo le lleva es el rabo de toro. La lleva haciendo bastante tiempo y ha ido mejorándola con vídeos que ha visto en internet. No hace caldo, pero "sí que es cierto que cuando tengo visita en casa, empiezo a elaborarlo el viernes y lo termino o el sábado o el domingo"

Lo primero que hace es enharinar el rabo de toro en una sartén y luego empieza con el guiso que es pochar toda la verdura. Inmediatamente después, se incorpora el tomate cortado y pelado natural. Echas ahí el rabo de toro y "lo importante es echar un buen vino tinto. Lo dejo ahí con su clavo, bolitas de pimienta y lo pongo a fuego muy lento durante todo un día para que no se me queme la parte de abajo". Por tanto, es un error no saber escoger un buen vino que potencie todo el sabor de la carne.

Poco tiempo después, Jorge relata su caso. A él también le gusta cocinar. Lleva 20 años viviendo en España, nació en Rumanía, y él sigue preparando una receta que tarda hasta 10-12 horas. Se sirve en los eventos más importantes.

A otra 'fósfora' no le gusta mucho elaborar recetas. Nos llama desde Pamplona, cerca de Estella.

Más allá de eso, nos ha contado que el pavo estofado le sale muy rico. Lo primero que hace es cubrir la cazuela de aceite con bastante cebolla picada y un poco de pimiento verde. Después, echa el pavo bien troceado y cubre con agua del grifo. Y ya, empieza a cocerse. Tarda como una hora y media.

Se suceden las llamadas de los oyentes, con recetas muy deliciosas. Pol ha dicho que el pico de gallo también le sale bien. Y, además, nos ha dado su receta. Con solo cinco ingredientes. "Coges tomates pera, cuatro-cinco, los cortas en dados, luego coges una cebolla roja, también la cortas muy finito y jalapeños. Echas también un poco de la salsa de ese bote. Y cilantro. Ni ajo ni perejil. Se echa cilantro".

Pol también ha aclarado qué es la gastronomía Tex-Mex. Viene de México y "los americanos lo han americanizado. Son burritos, tacos...".





¿Y qué receta le lleva mucho tiempo a Fernando? Antes que nada, ha querido decir que tiene un grupo de amigos y que a cada uno se le da bien un plato. Además, ha relatado que el jabalí con chocolate le llevó muchísimas horas. También lleva muchas cervezas para que se haga adecuadamente y se cueza.

Por último, recogemos el testimonio de otro 'fósforo'. Se llama Javier Romero y también es cocinillas. Se dedica a ello. Es amigo de El Pulpo y la receta que tarda mucho en elaborar son los callos con morros de ternera. Tardó más de 6 horas en cocerlos. Indica que lo elaboró todo junto porque "al final, los callos puedes cocinarlos muchas horas, pero me sorprendió un poco que fuese ese tiempo". Este chef tiene un restaurante de casquería y, en su canal de Youtube, comparte muchas recetas y que puedes verlas aquí.