Empieza a leerse 'Los pilares de la tierra' y este es el motivo por el que no puede acabarlo: "Me pierdo"

Este miércoles, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre qué libro han leído y no pueden terminar. Por desilusión o porque no les ha gustado.

Iván interviene en los micrófonos de 'Herrera en COPE' para decir que tiene dos libros: "'Los pilares de la tierra' y el otro es 'Un día de cólera' de Arturo Pérez Reverte. Ha sido imposible pasar de la página 60. Da tanta descripción y contexto que me pierdo".

Un vecino de San Sebastián va a comprar y el pescadero se queda a cuadros por lo que le pide Un 'fósforo' ha compartido su historia, explicando por qué se vio obligado a pedirle al pescadero una cosa y la respuesta que recibió Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 30 ene 2024 - 11:44

Luis Miguel no ha podido terminar 'El conde de Montecristo'. "Y eso que he visto todas las películas y la miniserie. El libro, cuando llega al castillo, empiezan a describir el castillo piedra a piedra. Y ahí lo dejé".





Más oyentes. María explica que, aunque parezca raro, es incapaz de terminar 'Caballo de Troya'. Y le molesta mucho. "No me lo ha regalado nadie. Pero ahí se va a quedar, me parece. No sé si lo intentaré el retomar la lectura".

"Leí 'El principito' de pequeña. Intenté volver a leerlo y no he podido acabarlo"

Carmen le ha contado a Alberto Herrera que se le atragantó 'El fantasma de la ópera'. "Al final, terminé dándolo. Porque lo empecé cuatro o cinco veces. Lo único que veía a las chicas correr para un lado y para otro. Pensé que era peor que una película de terror. Y luego, 'El principito'. Lo leí de pequeña. Intenté volver a leerlo y no he podido acabarlo".

Teresa es una 'fósfora' que tiene dos libros que no puede acabar. 'Archipiélago Gulag'. Lo ha intentado tres veces. Y luego, explica que 'El Quijote' ha sido incapaz de poder concluirlo. Tiene un cierto trauma con eso porque "lo leía con siete años, sin ninguna ilustración".

Por último, también hemos descubierto el libro que no se ha podido terminar Mari Mar. 'Platero y yo'. ¿Y por qué? Afirma que se lo regaló su padre. Tenía 11 años. Después, falleció. "Dije: ¿Cómo no me lo iba a leer? Lo he empezado tantas veces, que me sé el primer capítulo de memoria. Para mí, es como un repollo con lazos. Es precioso, realmente".