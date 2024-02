El divertido método de una vecina de Huesca para acabar con las ratas de su negocio: Cuando nos veían...

Si eres de los que le tiene miedo o, incluso asco, a los bichos y a algunos animales, esta va a ser tu sección. Porque sí, uno de los mayores temores que tendrás, entonces, es tener una plaga de alguno de estos animales en algún rincón de tu casa. Y eso es de lo que hablamos en Herrera en COPE, de esas plagas no deseadas que pueden acabar haciéndote perder los nervios.

Es exactamente lo que le pasó a María, de Huesca, que descubrió que en su negocio había una plaga de ratas ingente y que tenía que atajarla de algún modo. Así es el divertido método que utilizó y que escandalizó a algunos vecinos, aquí puedes escucharlo.

"Cuando nos veían... Entraba con una bolsa de basura y hasta que pudimos tapar el baño fue un caos" aseguraba entre risas María, que dice que ahora se ha quedado como una anécdota, pero que, en el momento, estaba atemorizada. Y es que ella regentaba, en ese entonces, una asociación en donde los niños y los adolescentes de la localidad podían acudir a jugar a cartas, al fútbol, y a entretenerse y tener acceso a la cultura en general.

Lo que no esperaba es que una plaga de ratas acabase por colarse, aunque, eso sí, les hizo frente para poder acabar con esa plaga.

Las plagas de bichos y animales que atemorizan a los oyentes de 'Herrera en COPE'

Ratas, cucarachas, escarabajos o murciélagos... Son algunos de los animales que se han colado en las casas o negocios de los oyentes para no dejarles dormir. Es lo que le pasó a Inma, que tiene una casa en la sierra con unas visitantes muy particulares: las cucarachas. "Esta noche tuvimos la primera visita, y tengo una perra que caza cucarachas, y hasta que no la caza no te deja dormir" contaba.

Quien no durmió en toda la noche por algo parecido es Naranjo, que contaba que en una de las primeras mudanzas que tuvo, su mujer, cuando se había ido a dormir, se encontró con una rata enorme.

"Había oído que si hablabas, la rata se iba. Me pasé toda la noche hablando con mi mujer a voces, con una silla detrás de la puerta para que no entrara, al día siguiente fui a trabajar y con un aparato de ultrasonido y desaparecieron, ni el perro se acercaba" decía entre risas.

Más complicado fue para Ángeles, de Madrid, que se encontró en casa con una plaga de escarabajos dorados. "No sé de dónde vienen ni sé qué hacer con ellos. Los cojo y los echo para afuera" contaba.

Pero si alguien nos ha impresionado ha sido María Isabela, que cuando fue al baño por la mañana, se encontró con un visitante en la taza del váter nada esperado.

"Cuando voy a tirar de la cadena, me encuentro una culebra enorme mirándome, sacando la lengua, me quedé en shock y no era capaz de moverme, nunca los mato aunque soy muy asquerosa, pero no era capaz de hablar ni de moverme" decía. Al final, tuvieron que llamar al SEPRONA.

Los 5 puntos más surrealistas de la Ley de Bienestar Animal

