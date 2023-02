Los cinco puntos más polémicos de la Ley de Bienestar Animal: ¿Cuánto tiempo puedo dejar al gato solo?

Ya ha sido aprobada una Ley de Bienestar Animal que, eso sí, todavía tiene que pasar por el Senado y es susceptible de enmiendas. Mucho se ha hablado y se ha avisado de lo que se viene con esta nueva ley, pero vamos a aclarar un par de cosas. Porque no todas son ciertas. Pero más que eso, vamos con los cinco puntos más locos de la ley.

El primero de ellos es ya el famoso: ¿Y si me cargo una rata de un escobazo? Hay que puntualizar que esto no viene de la Ley de Bienestar Animal, sino de la reforma del Código Penal, que endurece las penas por maltrato animal a vertebrados que necesiten de asistencia veterinaria. Y claro, las ratas son vertebradas. Técnicamente, y si no entierro el cadáver en el jardín, podría tener multas altas y penas casi de cárcel. Por qué decimos casi. Porque hay hasta 9 agravantes. Tendría que matarla con ensañamiento, con arma.









Exámenes para perros. Sí. No sólo los dueños tendrán que hacer un curso, los perros también, para hacer pruebas de agresividad. Esto algunos dirán que no está mal. Pero lo alucinante es la cantidad de funcionarios que va a hacer falta ahora para tramitar exámenes, pruebas, análisis... Toda una ristra.

Lo que nos lleva al siguiente punto: si van a hacer falta funcionarios para las pruebas, imagínate para el registro de animales prohibidos. Porque sí, ahora algunos animales estarán prohibidos. ¿Y los que ya los tengan? Tendrán que autodenunciarse. Y vamos con un dato: hace un tiempo se consideró la pitón real especie invasora y se pidió que quien la tuviese en casa avisase. Según Fauna, había 20.000 sólo en la Comunidad Valenciana. ¿Cuántos lo notificaron? 7.









¿Y qué animales están prohibidos? Mucho se ha hablado de que si periquitos, roedores... Pero nada de eso es cierto. La verdad es: que no se sabe. Bueno, si se sabe. Tanto las especies invasoras, que ya estaban prohibidas, y las del tratado CITES europeo, quedarán excluidas cuando se haga el listado. Osea que ya sabemos que tortugas no. Muchas razas de loros tampoco, ni tampoco muchos lagartos o algunos tipos de peces.

Pero lo más sorprendente de todo es que, más allá de eso no se sabe nada. Todo está por decidir. De hecho, las especies que no están en el CITES podrían estar descartadas. Porque cada una se tiene que someter a la evaluación de un comité de expertos. Sí, como los de la pandemia. Y por ejemplo, en Holanda se han prohibido los hamsters rusos, pero sí se puede tener un búfalo de agua de 200 kg.









Y la última: se limita a tres días el tiempo que puedes estar sin vigilar a tu mascota, y 24 horas en el caso de los perros. Dejando de lado el hecho de que lo difícil que es controlar si alguien lleva tres días sin darle de comer al gato, déjame contarte una curiosidad. Las tortugas hibernan en el jardín, se meten en la tierra y se esconden cuando pasan las semanas. Concretamente las tortugas no están permitidas ahora, en teoría, pero y si sí. ¿Y si no encuentro a mi tortuga en tres días? ¿o en una semana?