La decisión del dueño de un bar que indigna al grupo que quería pagar su cena de Navidad: "Ahí os quedáis"

Este miércoles, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre las comidas de Navidad. Bien con empresas, amigos, familias... ¿Cuántas tienen? ¿Cómo lo van a hacer para asistir a todas, en caso de que puedan? Una 'fósfora' ha contado la decisión que tomó el dueño de un bar y cómo les afectó a su plan. Descubre lo que le pasó en el siguiente audio.

En concreto, María Luisa ha explicado que está jubilada. Y tenía cinco comidas. "Un montón. Reservamos en varios sitios desde hace 20 días y nos llamaron de un local al que íbamos a ir dos veces y nos dijeron que el cubierto de 25 pasaba a 35 euros. Por ser Navidad". Ellos ya habían acordado un precio previamente. Y al final, no van a acudir. Por esa subida.

Más oyentes. Juan Antonio cuenta que, en su caso, hasta hace 9 años podía tener 2 o 3 comidas/cenas por estas fechas. Pero ahora no tiene ninguna. "Nos hemos convertido mi mujer y yo en hosteleros. Somos propietarios de una vinoteca y es un placer dar de comer y cenar a nuestros amigos y clientes".

Allí, en la vinoteca, explica que piden una señal para evitar que no les dejen plantados el día de la reserva. "Nos pasó con un grupo de 20", ha asegurado Juan Antonio.

Marcos, por otra parte, es de Granada y tiene 3 comidas. La primera la tuvo anteayer. "A mi grupo de amigos siempre nos pasa algo. Estuvimos en un bar y como saben que nos gusta el picante, pues me dieron unas aceitunas. Eso era una bomba. Estuve todo el día retorcido como si me hubiesen pegado un tiro en la barriga. Ya no como más picante hasta el año que viene".

"Tengo muchas comidas, de diferentes grupos", cuenta una 'fósfora' de Rota

Otra oyente, también jubilada, tiene muchos compromisos sociales. Es de Rota. "Hay muchas comidas, de diferentes grupos. La de la gimnasia y la merienda de los mayores", cuenta en 'Herrera en COPE'. En el segundo caso, llegaron a una caseta. Les ponen pestiños, polvorones, chocolate.

Un 'fósforo', indica, tiene tres trabajos. Y claro, esto provoca que tenga muchas comidas de empresa.

Escucha la sección completa en el siguiente audio.

Recordamos cómo pasaron nuestros 'fósforos' la Navidad en plena pandemia

Hace no tanto, tres años, todo el mundo se encontraba paralizado por la covid-19. En ese año, nuestros 'fósforos' vivieron una Navidad muy extraña. Como todos. Con ellos, reflexionamos sobre este asunto.

Fue, por ejemplo, el caso de Esther que decidió pasar sola esas fechas y eso que cada año suelen juntarse entre 70 u 80 personas para celebrar la Navidad. Esther decía que es “lo más prudente que podemos hacer en estos tiempos” y eso que sus hijas le habían dicho que la recogen para celebrarlo juntas. Con toda la casa adornada ya ha pensado en el menú navideño: “Me preparo una fuentecita con mi mantel navideño y algún caprichillo me daré como nécoras o percebes”.

Por su parte, Julia nos contó que sí celebraría la Navidad en casa junto a su hijo y sus dos hijas pero eso sí “este año me tengo que apretar el cinturón porque la situación económica en mis casas no es como la del año pasado”. Y aunque este año en casa de Julia no haya mariscos, destaca que “lo importante es estar reunidos”.

