¿Se te ha cortado la mayonesa al prepararla en casa? Alberto Herrera te da el truco para salvarla

Este jueves en 'La Hora de los Fósforos', en Herrera en COPE hemos preguntado a los oyentes qué recomendaciones han visto en redes sociales y si ha funcionado (o no). Y ha sido a raíz de la experiencia de una 'fósfora', por lo que Alberto Herrera ha dado un truco para salvar la mayonesa casera en el caso de que se haya cortado.





¿Cómo salvar la mayonesa cortada en casa?

En este caso, Marta contaba que un día vio el truco de una influencer "para suavizar el pelo" y para ello necesitaba darse una mascarilla de mayonesa. "Fui al súper a comprar mayonesa de calidad", ha confesado esta mujer, quien se la puso en el pelo y la tuvo durante el tiempo que especificaba. "Me lo lavé y cuando me lo empecé a secar... me tuve que lavar tres veces el pelo con Fairy. Me quedó el pelo... Tardé días hasta que recuperé un poco el brillo", ha relatado.

En un momento concreto, y mientras esta mujer contaba lo que le ocurrió, Alberto Herrera llegó a preguntarle si con mayonesa casera no se podía. "Con mayonesa casera no me llevo demasiado bien", confesó la mujer. Poco después, el propio Herrera contaba el truco para tratar de salvar la mayonesa "cuando se ha cortado". Reproduce el siguiente audio para saberlo:

Audio



Alberto Herrera ha contado que el truco para salvar la mayonesa es echarle un poco de agua. "Le echas un chorrito de agua muy pequeño y la recuperas". No obstante, ha señalado inmediatamente que "a veces no se puede", pero suele ser un método bastante eficaz y que se ha popularizado mucho en redes.

Los trucos que los 'fósforos' han visto en redes sociales

Charo es otra oyente de 'Herrera en COPE' y compró un limpiacristales con doble cara con imanes y que es capaz de limpiar por ambos lados. No obstante, a ella no le salió demasiado bien. Antes quiso probarlo en la mampara de la ducha por si pasaba cualquier imprevisto. "El cordón que llevan para que no caiga se enganchó en toda la mampara abajo y no había manera. Yo pensé que tendría que llamar a un cristalero para que quitara la mampara. Si eso se pone fuera en un cristal, matas a alguien porque quién sabe qué pasa por debajo", ha confesado.

Rodrigo ha contado su truco para limpiar los faros del coche amarillentos gracias a un vídeo en YouTube. "Decía que era muy bueno aplicar bicarbonato y dos limones partidos por la mitad. Poner el bicarbonato encima del limón y frotar encima, que se quedaría como una cosa espesa. Lo apliqué y el método es bastante efectivo. Funciona cien por cien. Aplicar unos diez o quince minutos suavemente, haciendo círculos sobre el calor y aclarar luego con agua normal", ha contado.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Ignacio ha admitido que esta compra le cambió la vida. Por aquel entonces, este oyente tenía problemas con el trabajo y, por ende, no podía dormir bien. "Busqué en Google cómo dormir mejor y me saltó una información de un aparato milagroso que puede hacer que duermas más, multiplicar tu energía. Yo no me lo creía. Me comuniqué con la empresa del aparato. Me dijeron que lo podría probar. A los quince o veinte días empecé a dormir mejor y me empezaba a notar menos cansado. El aparato se llama Biow", ha contado.

Inmaculada es otra oyente y se dedica a dar clases de ganchillo. "Un día a una de las chicas que va, se le enredó la lana y dijo otra: "Si le soplas, los nudos se van deshaciendo". Empezó a soplar Y la lana se empezó a deshacer. Mano de Santo". Un truco que, por cierto, tal y como ha agregado Alberto Herrera, también "vale para cadenas".

"La intentas destensar un poco, haces un cuenquito con las manos, empiezas a soplar y se quita", ha explicado.