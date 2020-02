La confesión de una oyente: "Mi hijo ganó Gran Hermano y tras cinco meses en la casa se pagó su piso"

¿Cuál es tu 'reality show' preferido? ¿Tal vez 'Supervivientes'? ¿'Gran Hermano'? ¿Quizás 'La Isla de las Tentaciones'? Este lunes hemos empezado la semana preguntándole a los oyentes de Herrera por estos espacios que son ya historia viva de la televisión. Pocholo, Dinio, Aramís Fuster, Fresita... han sido solo algunos de los nombres que han salido a la palestra.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Mercedes. Su hijo fue ganador de una de las ediciones de Gran Hermano, en concreto, de "la más larga". Aunque ha preferido no dar su nombre, ha dicho que estuvo en la casa cinco meses, lo que le permitió comprarse un piso.

"No es tan bonito como se ve", ha señalado la 'fósfora'. Según ha explicado, "es verdad que no hacen nada" en la casa, pero "es muy largo y la gente tiene que estar preparada para, en un espacio tan pequeño, no salir. Convivir con cada uno de su padre y de su madre trae muchas consecuencias buenas y malas", ha comentado Mercedes.

La oyente ha dicho que está "agradecida" porque su hijo "se compró su pisito, pagó su Hacienda y siguió haciendo su vida", aunque "nunca más salió" en los medios.

Mercedes ha relatado que ha visto Gran Hermano "con verdadera pasión desde que salió" hace 20 años. "Me tragaba las 24 horas, hacía turnos con mis hijas, éramos muy frikis en la familia", ha recordado.