La confesión de una oyente de Carlos Herrera sobre el Mundial de Qatar: “Me duele por España”

El Mundial de Qatar 2022no deja indiferente a nadie desde que se anunció que se celebraría en este país uno de los acontecimientos más importantes que se celebran cada cuatro años, una vez que se hainaugurado continúa la polémica.

GR7031. AL KHOR (CATAR), 20/11/2022.- Fotografía de Naranjito, la mascota del Mundial España 1982, en un desfile parte de la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 hoy, en el estadio Al Bait en Al Khor (Catar). El mundial se realiza del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. EFE/ Rodrigo Jiménez









Ya no sólo es el hecho de la fecha en la que se celebra, las tradiciones del país y otros aspectos que han motivado las quejas de muchas personalidades por la celebración del Mundial allí, así como notables ausencias de artistas para participar en la ceremonia de inauguración.

El balón ha empezado a rodar en Qatar el pasado domingo 20 de noviembre con el primero de los partidos en el que el país anfitrión se enfrentó ante Ecuador, siendo la primera vez que la selección del país que acoge tal evento pierda el partido inaugural.

Por eso, en ‘La hora de los fósforos’ queremos conocer la opinión de los oyentes de ‘Herrera en COPE’ y saber si verán o no los partidos de fútbol.

El primer partido de España es este miércoles a las 17h frente a Costa Rica, un partido -al igual que todo el Mundial #Qatar2022- que podrás seguir en 'Tiempo de Juego' con todo el equipo de Deportes COPE desplegado allí, capitaneado por Manolo Lama.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sin embargo, todavía hay quienes echan en cara al seleccionador de España Luis Enrique que no se haya llevado ciertos jugadores que merecían estar en este Mundial. Una decisión que ha tomado el seleccionador porque como dice José Antonio, “Luis Enrique no quiera a nadie que le haga sombra en el vestuario”. Además, recuerda este oyente las ausencias, también de los porteros Kepa y De Gea, entre otros.













María Ángeles y su decisión de no ver un solo partido del Mundial de Qatar 2022





Hay quienes, como nos cuenta María Ángeles que se cuestiona todavía ¿cómo han podido celebrar allí el Mundial con todos los países que hay en el mundo?, país, además, del que dice “nunca he ido allí ni voy a ir”. Una oyente indignada que confiesa en los micrófonos de COPE que “no voy a ver ni un partido de fútbol, y me duele por España porque quiero a mi equipo, pero es que no puedo”, señalando como uno de los motivos de esta decisión que en ese país “los derechos humanos brillan por su ausencia”.





La vida de un español en Qatar hace 12 años





Carlos estuvo trabajando en la construcción del hospital de Qatar hace 12 años y cuenta en ‘Herrera en COPE’ cómo era la vida allí, “una vida normal, excepto la de socializar con ellos”. Sobre el alcohol, dice Carlos que “sí que hay en las discotecas que ellos tienen, y tomarse una pinta costaba 12 euros”.