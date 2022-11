Luis Enrique, en su sesión de Twitch a tres días del debut de España: "Estarán todos a nuestra disposición"

Luis Enrique Martínez confirmó en la noche de este domingo que tendrán a "todos los jugadores a nuestra disposición" para el debut de España este próximo miércoles frente a Costa Rica en el Mundial de Catar.

El último tocado ha sido Álvaro Morata, ausente del entrenamiento con el grupo por una afección en la garganta. Sin aludir directamente a su baja, explicó que además del calor que está haciendo en Catar, "tienen el aire acondicionado fortísimo en las habitaciones y hay que ir apagando".

No tiene claro el once titular, aunque tenga "una idea en la cabeza sobre la que seguir trabajando", pero dejó claro que "pueden jugar cualquiera de los 26, y no es un topicazo".

Tampoco quiso dar más explicaciones sobre su decisión con la Selección cuando termine el presente Mundial: "Es lo que menos me preocupa a mí a todos los que formamos parte de la Selección. Estoy disfrutando mucho de mi etapa como seleccionador, el tiempo dirá si esta relación es más larga o no".

La sesión de Twitch llegó tras el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección anfitriona y Ecuador: "He visto a Ecuador mejor y con más experiencia. Catar, debe de ser muy duro estar cinco meses concentrados, imagino que por ser anfitriones hay mucha presión acumulada. A su seleccionador, que es catalán, le conozco, es muy majo y le deseo lo mejor", en alusión al seleccionador de Qatar, el barcelonés Félix Sánchez Bas.

Móviles prohibidos en las comidas; una cerveza "mejor que una cocacola"

Luis Enrique siguió contando algunas curiosidades que le preguntan algunos usuarios durante la intervención, como fue es el uso de los móviles por parte de los jugadores o si se permite el consumo de alcohol.

Sobre el uso de los móviles, que es algo que puede generar controversia en algunos grupos, 'Lucho' asegura que "en las comidas no hay móvil, porque es un momento ver con la cohesión del grupo. Tampoco lo utilizamos en los entrenamientos. Ahora cuando viene uno nuevo ya sabe que no hay móvil en las comidas. El resto, darle normalidad. Todos ulitizamos móvil, es una herramienta que hay que controlar, y lo controlamos donde creemos que es importante".

Otro usuario le preguntó por si los jugadores pueden tomar una cerveza: "¡Claro que tomamos una cerveza! Ayer tuvimos una barbacoa, y los jugadores podían tomar una copa de vino. No se trata de poner normas ridículas, no se trata de poner normas ridículas. No tengo ningún problema que un jugador se tomase una cerveza en la barbacoa; es más, lo prefiero a una coca-cola", aclaró.

Además, recordó que una de las cosas más importantes en las concentraciones es el descanso de los jugadores. Por eso, recordó, "estamos en habitaciones individuales desde 2002. Antes eran compartidas pero era un poco pesado, sobre todo si uno quiere hablar con sus familiares o no... Desde que son individuales, no hay problemas de que uno quiera dormir con las cortinas abiertas, otro cerradas… Y el descanso es algo fundamental".

La tercera sesión de Twitch de Luis Enrique duró en torno a la hora y media, pero los problemas técnicos impidieron que al entrenador asturiano se le escuchara con normalidad. Nada que no le impidiera responder algunas de las muchas preguntas que los internautas le propusieron.