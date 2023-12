Va a comprar las entradas para ver a OT en Logroño y su abuela le sorprende con este gesto: "Locura"

Este miércoles, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre la cola más larga (o la mayor locura) que han hecho para disfrutar de un concierto o un evento. Vanesa comienza esta sección explicando que "la locura la hizo mi abuela Pilar Es un homenaje a ella". Descubre el

Audio





En concreto, explica que en la primera edición de OT, cuando hicieron la gira por todas las ciudades de España, vinieron a Logroño. Mi abuela se levantó a las cinco de la mañana e hizo fila y me consiguió la entrada. Pude ir a verlos".





Juanjo, por otro lado, ha contado que no es cosa suya. Es de un cliente que tenía en la agencia de viajes para la que trabajaban. "Se preparaban unas colas impresionantes para los viajes del Imserso. De más de un kilómetro. Desde por la mañana, muy temprano".

Dice que "un señor llegó a las 16.30h de la tarde y se puso a la puerta de la agencia hasta el día siguiente para conseguir su viaje. Y lo consiguió. Se llevó una silla de campo, un cojín y allí estuvo toda la tarde esperando".

Carmina es otra 'fósfora' que asegura que estuvo esperando muchas horas en la parroquia que acoge al Cristo de Medinaceli.

"Íbamos turnándonos en la cola", cuenta María Jesús, una de nuestras 'fósforas'

Mientras, Carlos dice que vivió una experiencia muy intensa a cuenta del toreo. "Se anunciaba la reaparición de José Tomás en Madrid. Aquello era un hito histórico. Fue hace unos años. Fuimos a hacer una gran cola toda la noche para cuando abrían las taquillas, tener la opción de comprar entrada".

María Jesús explica que lo suyo ocurrió en 1982. Hace ya cuarenta años. "Dos meses de conciertos de Raphael en el Teatro Monumental de Madrid. Hubo que haber como una especie de logística. Íbamos turnándonos en la cola".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Rosana, otra 'fósfora', dice que lo suyo es combinación de locura y cola porque se fue a Milán con su familia. "Queríamos ver un concierto de pop coreano. Era un grupo que ya seguía desde que tenía 12-13 años. Venían a Europa. Hicimos un viaje y el día del evento mi hija se levantó a las cinco de la mañana. Estuvimos desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde haciendo cola. Yo acabé en un bar ahí sentada. Venían ellos y se iban corriendo. Fue muy divertido. La verdad es que estuvo muy bien y me hice fan".

"Nos dieron una guía para hacer la cola", explica Ramón

Por último, Ramón ha contado a Alberto Herrera que su historia también es particular. Ha estado viviendo 15 años en Londres. "Hacen cola para hacer cola. Una que me llamó mucha la atención es la de Wimbledon. Las entradas no las venden por internet. Tienes que estar toda la noche y nos dieron una guía para hacer la cola".

Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Audio





Recordamos otro fenómeno fan: las colas que genera Taylor Swift a cada país que visita

Nuestros 'fósforos' han contado las locuras que han hecho para conseguir entradas y disfrutar de sus artistas favoritos. Uno de esos cantantes que mueven masas allá por donde pasa esTaylor Swift.

La cantante estadounidense abrió un día antes su tienda de merchandising de la gira, creando unas filas de varias horas de espera en California.

Los propios fans que estaban haciendo cola pudieron ver las pruebas de luces del ‘show’, que iluminó la noche en California los días 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de agosto.

En nuestro caso, los españoles tendremos que esperar al año que viene, cuando el estadio Santiago Bernabéu de Madrid reciba a Taylor Swift el 30 de mayo de 2024. Y con colas, seguro.